Děčín - Jednu oběť si vyžádal dnešní únik jedovatého fenolu v děčínské chemičce. Zraněno je dalších 16 lidí. Neštěstí se přihodilo dnes ráno v areálu firmy Chemotex, která se zabývá průmyslovou chemií a výrobou kosmetiky a drogerie. Životní prostředí ohroženo nebylo, z areálu firmy fenol nepronikl.

"Jeden muž v těžkém stavu, který byl předtím resuscitován už na místě havárie, na jednotce intenzivní péče dnes odpoledne bohužel zemřel. Dvě ženy, které se intenzivně nadýchaly výparů fenolů, nemají zjevné potíže, nicméně jsou také na jednotce intenzivní péče," řekl ČTK Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou patří ústecká Masarykova nemocnice.

Do Masarykovy nemocnice bylo převezeno celkem osm lidí. Pět mužů leží na standardních lůžkách na odděleních, dýchají kyslík a budou zde na pozorování do pátku. V nemocnici v Děčíně jsou dva muži, kteří byli poleptaní. Byli ošetřeni a jeden leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, druhý na jednotce intenzivní péče na pozorovýní a také kvůli dalším převazům. Další zraněné převezla záchranná služba do nemocnice v Litoměřicích a v České Lípě.

Děčínští hasiči vyjeli na místo v 7:43 a postarali se o zamezení úniku látky. Fenol unikl při přečerpávání látky z cisterny do zásobníku, když se protrhla hadice. "K úniku nebezpečných látek do ovzduší mimo areál firmy nedošlo," řekla ČTK mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová. Případ si převzali děčínští a krajští kriminalisté.

Na místo pojedou v pátek inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce. ČTK to řekl mluvčí úřadu Richard Kolibač. O události byla zpravena také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). "Dle našich informací k úniku fenolu do kanalizace ani povrchových vod nedošlo. Havárii řeší vodoprávní úřad Děčín," řekla ČTK Jana Jandová z ČIŽP.

Fenol je jedovatá bezbarvá látka, která má leptavé účinky na všechny tkáně. Rychle se vstřebává, poškozuje játra, ledviny a dýchací a oběhový systém. Chemotex využívá tuto látku při výrobě chemických specialit. Ve firmě pracuje kolem 90 lidí. Podnik je soukromý, v roce 1993 byl privatizován. Většinu produkce podle jeho webových stránek tvoří tenzidy a čistící prostředky známé jako detergenty, chemikálie pro strojírenský, stavební, textilní a papírenský průmysl a chemické speciality.

Předcházející a jednou z nejtragičtějších havárií v továrnách v České republice byl březnový výbuch v areálu chemického provozu v Kralupech nad Vltavou, při kterém zemřelo šest lidí.