Brno - Unie obhájců podala poprvé ve své historii trestní oznámení, a to v kauze daňových úniků česko-íránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha. Policii obvinila z odposlechů důvěrných hovorů mezi Zadehem a jeho právníky, uvedl Radiožurnál. Případ už řeší také Česká advokátní komora. Olomoucký vrchní žalobce Michal Galát, který kauzu dozoruje, ČTK řekl, že jde o bouři ve sklenici vody.

Policie podle Zadeha odposlouchávala jeho hovory s obhájci a následně dala tyto záznamy do spisu. Podle Zadehovy advokátky Aleny Kojzarové tak měli detektivové detailní přehled o tom, jak se chce Zadeh bránit proti svému obvinění. "Pokud policie a státní zástupce znají předem taktiku obhajoby, znají věci, které se tam probírají, pak ta obhajoba v podstatě ztrácí smysl," řekla Radiožurnálu.

Podle Unie obhájců je to porušení tajemství dopravovaných zpráv a zneužití pravomocí úřední osoby. "Ale hlavně je to bezskrupulózní útok na základy právního státu," řekl člen prezidia Unie obhájců Václav Vlk. Podnět Unie obhájců už byl doručen Nejvyššímu státnímu zastupitelství, potvrdil jeho mluvčí Petr Malý.

Případ už řeší také Česká advokátní komora. Podle mluvčí komory Ivy Chaloupkové je komunikace obviněného s jeho obhájcem z odposlechů vyloučena zákonem. "Pokud došlo k odposlechu takové komunikace, jsou orgány policie povinny záznamy takové komunikace zničit a získané poznatky nijak nepoužít," řekla mluvčí. Pokud se tedy opravdu objevily v trestním spise, může jít o bezprecedentní zásah do základních lidských práv na území ČR, dodala.

Představenstvo komory podnět projednalo v polovině února a jak mluvčí uvedla, advokátní komora vyjádřila "velmi silné znepokojení nad postupem orgánů činných v trestním řízení". Doplnila, že zákon garantuje důvěrnost informací mezi klienty a jejich obhájci mimo jiné tím, že pokud orgány činné v trestním řízení hodlají poznatky získat například pomocí odposlechů, mohou tak učinit pouze na základě povolení soudu.

Olomoucký vrchní žalobce Galát vyjádření komory a unie považuje za politováníhodné. "Zvláště za situace, kdy se suverénně vyjadřují k trestní věci, aniž by byly účastníky trestního řízení," řekl ČTK Galát.

Uvedl, že Zadeh byl nejdříve odposlouchávaný ne jako obviněný, ale jako podezřelý. Tudíž nešlo o vztah mezi obviněným a obhájcem. "Za situace, kdy bylo zahájeno trestní stíhání a byly zjištěny hovory mezi obviněným a obhájci v té primární daňové věci, tak byla učiněna opatření ke zničení těchto odposlechů," řekl Galát. Podle něj je potřeba si uvědomit, že odposlechy policie provádí strojově přes záznamové zařízení a přístroj nedokáže posoudit, s kým dotyčná osoba hovoří.

"Trestní řád nicméně nezakazuje provádět odposlechy mezi obviněným a obhájcem. Avšak když k tomu dojde, tak trestní řád na to pamatuje a má na to řešení. Dané odposlechy musí být zničeny a nesmí být použity jako důkaz. Je to bouře ve sklenici vody," uvedl Galát.

Zadeh je ve vazbě, spolu se 14 dalšími lidmi se u brněnského krajského soudu zpovídá z podezření z daňových úniků. Podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka. Celková škoda činí 2,5 miliardy korun. Zadeh obvinění odmítá. V této kauze je stíhaný na svobodě díky kauci 150 milionů korun, kterou zaplatil na začátku loňského roku. Na začátku prosince ho ale brněnský městský soud poslal opět do vazby, policie ho obvinila z ovlivňování svědka. Spolu s ním obvinila dalších pět lidí.