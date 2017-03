Damašek - V Sýrii přišlo loni v bojích o život 652 dětí. Oznámil to dnes Dětský fond OSN (UNICEF), podle jehož údajů je to nejhorší roční bilance v úmrtí dětí od začátku syrské války. Zpráva UNICEF také uvádí, že do škol nechodí 1,7 milionu syrských dětí, které jsou ve školním věku. Třetina syrských škol není pro výuku použitelná - některé jsou poškozené, jiné obsazené ozbrojenými skupinami. Přímo ve školách nebo poblíž nich bylo loni zabito 255 dětí.

Celoroční údaj 652 mrtvých je o pětinu vyšší než počet mrtvých dětí z roku 2015. Navíc jde pouze o potvrzené a identifikované oběti, ale skutečný počet mrtvých může být vyšší.

"Hloubka jejich utrpení je nepředstavitelná. V Sýrii se každodenně kvůli bojům dostávají do nebezpečí miliony dětí, jejich životy jsou obráceny vzhůru nohama," řekl Geert Cappelaere z UNICEF.

Na humanitární pomoci je závislých šest milionů malých Syřanů, nejhůře je na tom 2,8 milionu dětí, jež žijí ve špatně dostupných oblastech. Z nich 280.000 je v obléhaných městech a obcích.

Organizace Save the Children minulý týden varovala, že se miliony syrských lidí ocitají v situaci "toxického stresu", která může přivodit celoživotní problémy v podobě mentálních problémů nebo návykového chování. Podle této organizace se dvě třetiny syrských dětí dostaly do situace, v níž buď přišly o někoho blízkého, zažily útok na rodinný dům nebo byly samy v boji zraněny.

Zpráva UNICEF vychází dva dny před šestým výročím začátku protivládních protestů, které rychle přerostly v boje. Válka si vyžádala přes 300.000 mrtvých a mezi miliony uprchlíků je 2,3 milionu syrských dětí.

Ze zjištění UNICEF vyplývá, že se v Sýrii rozkládá zdravotnický systém a přestává fungovat jakákoli podpora, což vede k tomu, že jsou děti nuceny pracovat, účastnit se bojů nebo vstupovat předčasně do manželství. Desítky jich umírají na nemoci, jimž se dá předejít. Loni ozbrojené skupiny zapojily do svého boje přes 850 dětí, což je víc než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2015.