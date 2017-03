Praha - Loňské úmrtí kytaristy Radima Hladíka podle zpěváka jeho skupiny Honzy Křížka nepřímo ovlivnilo návrat kapely Walk Choc Ice, kterou Křížek spoluzakládal. Crossoverová skupina v roce 2002 přerušila koncertní činnost. O 12 let později se sešla v původní sestavě, aby odehrála dva vyprodané koncerty k oslavám 20. výročí vydání debutového alba Keep Smiling. Nyní oznamuje zatím omezený návrat na koncertní pódia.

"Pro mě Blue Effect skončil v den, kdy odešel Radim Hladík. Lidsky ani hudebně si absolutně nedokážu představit ani připustit, že bych mohl pokračovat dál pod jménem Blue Effect. Umím si představit jeden vzpomínkový koncert na Radima, kde bychom třeba s kluky, kteří ho v posledních sezonách doprovázeli, tvořili základ kapely. Pozvali bychom na pódium i lidi, kteří s Radimem spolupracovali," řekl ČTK zpěvák Honza Křížek.

U příležitosti 25. výročí založení Walk Choc Ice odehrají v původní sestavě doplněné o kytaristu Vladimíra Zotova čtyři koncerty a na sklonku roku vydají své první koncertní CD a DVD Walk Choc Ice: Best of Live. "Už před dvěma lety nás společně koncertování nakoplo a ozývaly se hlasy, že bychom měli zase hrát. Ale při mém vytížení v Blue Effectu to nebylo možné. Loni, ještě za Radimova života jsem už s návratem souhlasil, ale neuměl jsem si představit, že uděláme nové věci. Ale nakonec to dopadlo tak jak to dopadlo," uvedl Křížek.

První z koncertů se uskuteční 18. března v Kulturním domě Solnice, kde Walk Choc Ice odehráli své první koncerty. Druhé vystoupení je v plánu 8. června na festivalu Jamrock a třetí na plzeňském Pilsner Festu 7. října. Vrcholem oslav by mělo být natáčení živého CD a DVD 18. října v pražském Paláci Akropolis.

Walk Choc Ice začali nyní pracovat na nové písničce, která by podpořila jejich návrat a nevylučují celé album s následným turné. Křížek se zatím zdráhá označit jejich aktivit za comeback. "Je to oslava 25 let, ale pokud se stane základním kamenem k návratu a nové desce, pak bych to označil za comeback," podotkl. "Všichni máme přes čtyřicet let, máme rodiny a děti a víc než vyhrát hitparádu nebo naplnit halu mě teď zajímá, aby kapela byla spolu. Úspěch se pak dostaví, všechno je otevřené a před námi," dodal.

Skupina Walk Choc Ice vznikla v Kostelci nad Orlicí v roce 1992. V letech 1994 až 2000 vydala tři alba Keep Smiling, Walk Choc Ice a Rejdit, na kterých se postupně podíleli jako producenti producent Radim Hladík, Ivan Král a Radim Hladík.