Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Několik desítek lidí si dnes v lyžařském areálu Monínec u Sedlce-Prčice vyzkoušelo stavění sněhuláků, koulování nebo bobování. Umožnil jim to uměle vyrobený sníh pomocí speciální technologie, která dokáže vyrobit sníh až do teploty 35 stupňů Celsia. Ředitel areálu Jaroslav Krejčí ČTK řekl, že pro příští rok nevylučuje, že by nechal v létě na pár dní zasněžit celou sjezdovku a lidé by si mohli i o prázdninách zalyžovat.

"Je potřeba, aby k tomu bylo zázemí. Na té menší sjezdovce budeme zázemí pro hotelovou lyžařskou školu tvořit příští rok. A pokud pak bude všechno po ruce, tak by si zájemce mohl hned vedle sjezdovky půjčit lyže a boty, na hodinku se sklouznout a potom by se šel zase opalovat," řekl Krejčí.

Nyní v areálu vytvořili na části sjezdovky několik sněhových vrchů. Z nich se někteří zájemci pokoušeli sjet na malých bobech. "Většinou se ale klouzali, stavěli sněhuláky, nebo si se sněhem různě hráli," řekl Krejčí.

Monínec začal s letním zasněžováním ve čtvrtek. S ohledem na počasí chce sníh pro veřejnost udržet několik dní. Pořízení speciální technologie stálo zhruba 50 milionů Kč. Krejčí uvedl, že žádné jiné středisko v ČR ji nemá. Areál díky ní v poslední sezoně zahájil lyžařský provoz už v říjnu.