Praha - Čeští umělci a lidé z kultury jsou překvapeni velkým úspěchem populismu ve sněmovních volbách. Někteří z těch, které oslovila ČTK, se obávají ztráty svobody a demokracie. "Čeká nás další ostuda v civilizovaném světě a velké ohrožení naší nezávislosti," řekl ČTK hudebník Jan Burian.

"Je mi smutno. Svět, na který jsme byli zvyklí - tedy demokracie a svoboda - zřejmě končí. Národ bez paměti si zvolil bývalého komunistu s velmi nejasnou minulostí, fašizujícího extremistu a omezené národovce," uvedl k volebním výsledkům v době sečtení 99 procent hlasů Burian. Češi se podle něj projevili jako naivní, neinteligentní, nevzdělaní voliči s pokřiveným hodnotovým žebříčkem.

Vítězství hnutí ANO předvolební průzkumy avizovaly, velkou šanci dávaly také hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), oba subjekty ale získaly nakonec ještě více hlasů než podle průzkumů. Oproti průzkumům naopak propadla u voličů sociální demokracie.

"Obdobný výsledek jsem očekával. Myslím, že se v něm dlouhodobě projevuje určitá frustrace lidí, kterou nedovedu úplně pochopit, ale snažím se jí rozumět," řekl ČTK muzikant a výtvarník Vladimir 518. "Na druhé straně jsme překvapen, že jsme ochotni tolerovat vůdce, kteří mají dlouhodobě pošpiněný kredit nebo případně staví svůj úspěch primárně na absurdních a populistických heslech. A už tradičně mě mrzí neustálá přítomnost nezreformovaných komunistů, kteří mají stále poměrně vysoké procento," uvedl rapper.

Výtvarník a vysokoškolský pedagog Jiří David ČTK řekl, že neočekával, že se příliš změní většinová mentalita obyvatel. "Takže jsem již před pár týdny prognózoval, že vládu bude sestavovat ANO a ODS - které jsem nevolil -, možná s nějakou tichou podporou KSČM, dnes už možná i Pirátů či SPD," přemýšlí umělec, který se ke společenským událostem často vyjadřuje.

"Co jsem však opravdu neodhadl je, že šovinistická strana jednoho hlasitého pragmatického cynika, avšak šikovně skrytého elitáře Tomia Okamury získá na základě svých tendenčně fašizujících, a tím snad stále neprosaditelných programových bodů, skoro půl milionu hlasů! Není to už jen o hlouposti či nevzdělanosti, takže si tuto tragikomickou šarádu vyžereme do dna všichni," míní David.