V Karlových Varech vrcholí přípravy na 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na snímku z 26. června billboard s jednou z hlavních hvězd letošního ročníku, americkou herečkou Umou Thurmanovou. Festival se uskuteční od 30. června do 8. července.

V Karlových Varech vrcholí přípravy na 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na snímku z 26. června billboard s jednou z hlavních hvězd letošního ročníku, americkou herečkou Umou Thurmanovou. Festival se uskuteční od 30. června do 8. července. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Americká herečka a producentka Uma Thurmanová už je v dějišti Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Přijela v noci na dnešek. ČTK to řekla mluvčí přehlídky Uljana Donátová.

Na zahajovacím ceremoniálu převezme Thurmanová v pátek večer Cenu prezidenta festivalu. Ve Varech má být do pondělí. V neděli uvede od 22:30 v Letním kině kultovní snímek Quentina Tarantina Kill Bill. Na programu budou oba díly tohoto opusu o vášni, zradě a sladké chuti pomsty z let 2003 a 2004, za svou roli v něm získala dvě nominace na Zlatý glóbus.

"Americká hvězda bude mít do zahájení festivalu soukromý program," uvedla Donátová. Podle informací z kuloárů si Thurmanová přála navštívit Bečov nad Teplou poblíž Varů a vidět výjimečnou zlatnickou památku, relikviář svatého Maura.

Od počátku své mimořádně bohaté herecké kariéry měla Thurmanová možnost spolupracovat s významnými filmovými režiséry. Jedním z prvních titulů její filmografie byly koncem 80. let adaptace románu Nebezpečné známosti režiséra Stephena Frearse nebo fantaskní příběh Dobrodružství Barona Prášila Terryho Gilliama. Osudovou rolí se však v polovině 90. let stala postava Mii Wallace v kultovním snímku Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvětí, za niž byla nominována na Oscara a Zlatý glóbus. Úspěšnou spolupráci si po necelých deseti letech zopakovali na neméně kultovním dvoudílném opusu Kill Bill, za roli získala dvě nominace na Zlatý glóbus.

Bohatá filmografie Umy Thurmanové zahrnuje pestrou žánrovou škálu filmů od nezávislých komorních snímků až po blockbustery jako Batman a Robin nebo Bídníci. S režisérem Woody Allenem a kolegou Seanem Pennem natočila v roce 1999 biografický příběh hudebníka Emmeta Raye Sladký ničema. S hereckým partnerem z Pulp Fiction Johnem Travoltou se znovu setkala v gangsterce Buď v klidu, s kontroverzním režisérem Larsem von Trierem natočila studii sexuality Nymfomanka (2013-2014). V současnosti točí s kolegy Robertem de Nirem a Christopherem Walkenem pod režijním vedením Tima Hilla rodinnou komedii The War with Grandpa. Kromě herectví se věnuje produkování filmů, letos působila jako předsedkyně poroty Un Certain Regard na MFF v Cannes.