Praha - Rusko nedokáže soupeřit se Západem v atraktivitě svého politického a kulturního modelu, proto vede proti němu hybridní válku. Na pražské konferenci Výzvy pro Evropu to řekl ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Evropská unie si podle něj musí přiznat, že je s Ruskem ve válce, a začít podle toho postupovat.

Podle velvyslance má Rusko velké ambice, které jsou ale podloženy jen jeho vývozem zemního plynu a jaderným arzenálem. Jinak země nemá potřebné schopnosti, aby se vyrovnala Západu, soudí Perebyjnis.

Rusko podle něj vede hybridní válku s řadou států a tento konflikt je u různých zemích v různé fázi. Zatímco na Ukrajině konflikt vstoupil do ozbrojené fáze, v EU prý Moskva zatím testuje obyvatelstvo pomocí dezinformačních kampaní i dalších prostředků. "Když sem přijede (ruský) armádní hudební sbor Alexandrovci, není to představení kultury, ale podvědomá pohrůžka. Když do Prahy přijedou Noční vlci, nejde jim u uctění obětí druhé světové války, ale o vytvoření tlaku na českou společnost," řekl Perebyjnis.

EU si podle velvyslance musí přiznat, že je s Ruskem ve válce, jen tak bude moci účinně reagovat. Za jednu z možných reakcí označil zablokování ruských propagandistických serverů. "Nedovolili byste, aby k vám Rusko dovezlo svoje tanky. Tak proč dovolíte, aby tu fungovaly jeho dezinformační servery, které nejsou nic jiného než další zbraně?" řekl. Rusko podle něj je autoritářský stát, který ale zneužívá demokratické základy jiných zemí, jako je svoboda slova, ke svým účelům.

Estonský analytik Dmitri Teperik na konferenci upozornil na to, že hybridní konflikt, který Rusko vede, může mít dlouhodobý dopad na Evropu. "Nejde jen o jednoduchou propagandu, Rusko se snaží změnit to, jak fungují jednotlivé společnosti," řekl.