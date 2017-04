Ženeva - Organizátor mezinárodní písňové soutěže Eurovize pohrozil Ukrajině zákazem účasti na příštích ročnících, pokud na ten letošní Kyjev nepustí ruskou zpěvačku Juliji Samojlovovou. Ukrajina jí v březnu zakázala na tři roky vstup na své území kvůli tomu, že bez svolení ukrajinských úřadů navštívila Ruskem anektovaný Krymský poloostrov.

Evropská vysílací unie (EBU), která soutěž pořádá, napsala ukrajinskému premiérovi Volodymyru Hrojsmanovi v březnu dopis, který v pátek zveřejnila stanice Deutsche Welle. Generální ředitelka EBU Ingrid Deltenreová v něm označuje vylučování ruské zpěvačky za "nepřijatelné".

Deltenreová žádá Hrojsmana, aby zakročil a "zajistil ruské umělkyni vstup na Ukrajinu zejména v květnu", kdy se bude soutěž konat. V opačném případě se v dopise hrozí, že by Ukrajina mohla být "vyloučena z příštích akcí".

"Bude-li zákaz potvrzen", což by bylo v historii Eurovize poprvé, "mělo by to zcela určitě negativní dopad na mezinárodní pověst Ukrajiny coby evropské a demokratické země," stojí v dopise, z nějž citovala agentura AFP.

Deltenreová také napsala, že postup Ukrajiny vyvolává mezi členy EBU nesouhlas a někteří zvažují neúčast na letošním ročníku. "Neslyšeli jsme, že Julija Samojlovová představuje pro Ukrajinu bezpečnostní problém," píše Deltenreová a zdůrazňuje "nepolitický" charakter soutěže.

Eurovize se původně snažila spor vyřešit tím, že nabídla ruské státní televizi Pervyj kanal, aby umožnila účast ruské zpěvačky prostřednictvím satelitu, což televize odmítla.