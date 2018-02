Mladá Boleslav - Novým trenérem fotbalistů Mladé Boleslavi byl jmenován Jozef Weber. Bývalý kouč Bohemians 1905 a Karviné podepsal smlouvu do června 2020. Ve funkci nahradil Dušana Uhrina mladšího, který byl o víkendu odvolán po pěti porážkách za sebou.

Spolu s Uhrinem skončili i jeho asistent Petr Čuhel a trenér brankářů Jaromír Blažek. Weber si do týmu přivedl asistenta Jana Baránka a na pozici trenéra brankářů se vrátil Jiří Malík. Druhý asistent Adrian Rolko a kondiční trenér Jan Budějský členy realizačního týmu zůstali.

Mladá Boleslav je se 17 body na třinácté příčce tabulky, po 18. kole ještě nikdy tak málo bodů neměla. Jediný bod ji dělí od pásma sestupu. Weber tak má za úkol zachránit klub v nejvyšší soutěži a také postoupit v českém poháru, kde má Boleslav poslední šanci vybojovat start na evropské scéně.

"Jednoznačným krátkodobým cílem je co nejrychlejší záchrana v první lize," řekl Weber v tiskové zprávě. "Mladá Boleslav je ambiciózní klub a má velkou perspektivu posunout se v lize výš. Jsou zde ambiciózní a mladí hráči, kteří však svůj potenciál nenaplňují. Především to se pokusíme co nejdříve změnit," dodal.

Sedmačtyřicetiletý Weber odehrál v české lize 408 zápasů za Spartu, Cheb, Drnovice a Jablonec. Od roku 2012 se věnuje trenérské kariéře, Bohemians 1905 dovedl zpět do ligy. Následně poprvé v historii posunul do nejvyšší soutěže i MFK Karviná, kde vydržel od června 2014 až do loňského listopadu, než byl odvolán.