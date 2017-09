Curych - Evropská fotbalová unie UEFA oznámila, že prošetří financování Paris St. Germain. Dohlédnout chce na to, jak francouzský klub získává peníze na nejdražší přestupy v historii fotbalu v podobě příchodů Neymara z Barcelony a Kyliana Mbappého. PSG je totiž v podezření, že prostřednictvím svých majitelů z Kataru porušuje pravidla finanční fair play.

Pokud by UEFA odhalila u PSG nesrovnalosti, mohla by francouzského giganta například vyloučit z příští sezony evropských pohárů. "Vyšetřování se zaměří na to, jak klub splňuje požadavky na vyrovnané financování, především ve světle nedávné přestupové aktivity," uvedla UEFA v prohlášení.

PSG v létě zaplatilo Barceloně za Brazilce Neymara astronomických 222 milionů eur a udělalo z něj nejdražšího hráče v historii. Šlo o více než dvojnásobek dosud nejvyšší přestupní částky.

V poslední den přestupního období pak klub přivedl i Mbappého, který sice z Monaka přichází jen na hostování, ovšem s povinnou opcí na přestup ve výši 180 milionů eur, což z mladého Francouze dělá druhého nejdražšího hráče historie. PSG přitom samo prodalo hráče jen za necelých 60 milionů eur.

UEFA v minulosti zavedla pravidla finanční fair play kvůli výraznému nárůstu zadlužených klubů. Složitý soubor pravidel, jejich základem je, aby kluby neměly výrazně větší výdaje než příjmy, také omezuje možnost bohatých majitelů investovat do klubu vlastní peníze.