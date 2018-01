Nyon (Švýcarsko) - Evropská fotbalová unie chystá zavedení "daně z luxusu". Předseda UEFA Aleksander Čeferin oznámil, že chce, aby kluby, které utratí výrazně více peněz, než získají v příjmech, zaplatily z tohoto rozdílu daň. Peníze by pak byly přerozděleny mezi ostatní celky.

"Pokud klub utratí více, než je nutné, musí zaplatit daň z tohoto rozdílu. Jde o velmi důležitý strategický krok pro budoucnost. Musíme zachovat status quo, kdy každý klub může dosáhnout na mezinárodní soutěže," uvedl Čeferin pro švýcarské média.

UEFA má nyní pravidlo ekonomické fair play, jehož smyslem je, aby kluby neutrácely výrazně více, než vydělají. Týmy bohatých majitelů si totiž mohou dovolit nakupovat drahé hráče a oslabovat tak konkurenci. V budoucnu by pak podle Čeferinova plánu musely v takovém případě ještě zaplatit daň, která by pak byla rozdělena mezi ostatní. "Jak, to teprve musíme rozhodnout," dodal Čeferin, který chystá i další omezení například při vyjednávání o půjčkách pro kluby.