Nyon (Švýcarsko) - Disciplinární komise evropské fotbalové unie UEFA obvinila brankáře Juventusu Turín Gianluigiho Buffona z nevhodného chování během odvetného utkání čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid. Čtyřicetiletý gólmanský veterán byl v závěru zápasu vyloučen za to, že protestoval proti nařízené penaltě ve prospěch soupeřova týmu. O případném dalším trestu rozhodne disciplinárka UEFA 31. května.

Rozhodčí Michael Oliver odpískal v nastavení penaltu po zákroku Medhiho Benatii na Lucase Vázqueze a za následné protesty dal červenou kartu Buffonovi, který velmi pravděpodobně chytal poslední zápas LM v kariéře. Z pokutového kopu poté Cristiano Ronaldo snížil na konečných 1:3, což po výhře 3:0 z Turína zajistilo Realu před měsícem postup do semifinále. Později "Bílý balet" prošel přes Bayern Mnichov do finále, v němž ho čeká Liverpool.

Buffon po zápase v Madridu nešetřil kritikou na adresu sudího. "Byla to desetina penalty. Rozhodčí něco viděl, ale byl to určitě diskutabilní zákrok, nic jednoznačného. V dané situaci tohle prostě nemůžete odpískat a zničit sen jednoho týmu. My v prvním utkání s Realem nedostali mnohem jasnější penaltu," uvedl Buffon.

"Je jasné, že nemůžete mít srdce, ale odpadkový koš. Pokud nezvládáte tlak a nemáte charakter řídit zápasy na takových stadionech, měl byste raději sedět na tribuně a jíst brambůrky," doplnil.