Praha - Finanční správa od letoška nově zavádí pro poplatníky možnost získávat každoroční údaje o placeni daně z nemovitých věcí elektronickou poštou namísto složenky. Správa o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Zájemce o tuto službu může odevzdat nejpozději do 15. března správci daně příslušnou žádost.

Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny u složenek zasílaných poštou. Jde o informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku či přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu. Ten by měl umožnit platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Zároveň ovšem Finanční správa upozornila, že pokud je někdo poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou žádost na každý finanční úřad zvlášť.

Služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává jen jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Platit daň je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají složenky s uvedenou výší stanovené daně. Nově od letoška to bude možné tedy i elektronickou poštou. Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Přiznání k dani je letos třeba podat do 31. ledna a daň uhradit do 31. května.