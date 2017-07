Nový Hrádek (Náchodsko) - Posečení osmi vzácných orchidejových luk o celkové rozloze 2,5 hektaru v údolí říčky Olešenky čeká na účastníky tábora, který od soboty do 6. srpna pořádá ČSOP JARO Jaroměř. Sedm desítek přihlášených seče kosou trávu na podmáčených loukách, na něž není možný vjezd běžné mechanizace, řekl ČTK David Číp z ČSOP JARO Jaroměř.

"Hlavním smyslem je údržba orchidejových luk, které by bez pomoci zanikly," řekl Číp. Připomněl, že louky se v této oblasti sečou od roku 1989. "Louky sečeme mozaikovitě, jak se to dělalo dříve, část luk jsme posekali již na jaře, aby hmyz mohl najít vhodný úkryt," řekl Číp. V údolí Olešenky je možné najít například orchideje vstavač májový či vemeník dvoulistý, z vzácných druhů hmyzu v lokalitě žije například modrásek bahenní.

Podle Čípa část účastníků tábora jezdí pravidelně. "Dokonce už začali jezdit i jejich děti. Každoročně se také objevují noví lidé, například studenti," řekl Číp, který dodal, že předpověď počasí pro další dny je pro účastníky tábora příznivá. "Máme kliku, že skončily deště a má být dobré počasí, kdy se podaří usušit seno. Kdyby to bylo minulý týden, kdy hodně pršelo, tak by to bylo docela krušné," řekl Číp.