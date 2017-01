Na Mostecku začaly 27. ledna opakované volby do Senátu. Kandiduje devět lidí, včetně lékařky Aleny Dernerové, která senátní mandát v tomto obvodu obhajuje. O opakování voleb rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS), který podzimní volby, v nichž Dernerová vyhrála, označil za neplatné. Snímek je z volební místnosti okrsku č. 6 v Mostě.

Na Mostecku začaly 27. ledna opakované volby do Senátu. Kandiduje devět lidí, včetně lékařky Aleny Dernerové, která senátní mandát v tomto obvodu obhajuje. O opakování voleb rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS), který podzimní volby, v nichž Dernerová vyhrála, označil za neplatné. Snímek je z volební místnosti okrsku č. 6 v Mostě. ČTK/Hájek Ondřej

Most - První den opakovaných senátních voleb na Mostecku provázela velmi proměnlivá volební účast. Výrazně méně lidí chodilo k urnám v okrscích, kde žije větší množství sociálně slabých, zjistila ČTK od zástupců volebních komisí. Volit chodí především starší lidé. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22:00, v sobotu mohou idé volit od 08:00 do 14:00. O místo v Senátu se na Mostecku uchází devět lidí, včetně Aleny Dernerové, která senátorské křeslo obhajuje.

"Lidí přišlo opravdu málo. Ale tady je to obvyklé, účast není velká v žádných volbách," řekla ČTK členka jedné z volebních komisí na litvínovském sídlišti Janov. Volebních okrsků je na Mostecku 124.

Na jiných místech čekali lidé už před otevřením volebních místností. Někteří pouze vhodili obálku, jiní vyjádřili své rozhořčení z politického dění v Mostě. "Je to velká lumpárna, co se děje. Proto jsme přišli dát znovu hlas," řekli před Podkrušnohorským gymnáziem ČTK manželé Hudcovi. Vyšší volební účast je tradičně například v mostecké čtvrti Souš. K urnám chodí podle komisařů především starší lidé. Vpodvečer se k nim přidali i voliči, kteří šli z práce.

Odhadnout volební účast si členové komisí veřejně netroufají. Mezi sebou však uzavírají sázky, zda překročí vůbec desetiprocentní hranici. Na podzim byla v 1. kole 25,81 procenta a ve druhém kole 10,73 procenta.

Na volby dohlíží i policie. "V souvislosti s opakovanými volbami na Mostecku jsme nezaznamenali žádné narušení veřejného pořádku ani pokusy o takzvané kupčení s hlasy," řekla dnes večer ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

O opakování voleb na Mostecku rozhodl Nejvyšší správní soud poté, co říjnové označil za neplatné. Podzimní volby vyhrála lékařka Alena Dernerová. Loni v říjnu kandidovala za hnutí Severočeši, které je rozdělené na dvě křídla. Část Severočechů nepovažovala Dernerovou za řádnou kandidátku hnutí. Mostecký magistrát podle soudu chyboval, když nereagoval na odvolání kandidatury Dernerové, o které těsně před volbami jménem hnutí požádala jeho místopředsedkyně a volební zmocněnkyně Hana Jeníčková.

Výsledky prvního kola voleb by podle odhadů Českého statistického úřadu měly být známy do sobotních 17:00. Pokud senátor nevzejde z prvního kola voleb, bude kolo druhé. Konalo by se v pátek 3. a v sobotu 4. února.