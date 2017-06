Zleva Jan Fedosejev z Vojenského historického ústavu, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Dagmar Martinková, Vladimír Studený z Vojenské kanceláře prezidenta republiky, náměstkyně ministra obrany Alena Netolická, Tomáš Smetánka za Úřad vlády a Milan Mojžíš z Československé obce legionářské se zúčastnili 26. června v Národním památníku na pražském Vítkově slavnostního uložení poselství do pamětní schránky, která bude na začátku července umístěna nedaleko ukrajinského Zborova do zrekonstruované mohyly, pod níž spočívají padlí legionáři ze slavné bitvy u Zborova.

Praha - Prsť z Bílé hory, poselství od ústavních činitelů nebo seznam padlých legionářů dnes slavnostně vložili zástupci úřadů a spolků v Národním památníku na pražském Vítkově do pamětní schránky. Na začátku července bude umístěna nedaleko Zborova do zrekonstruované mohyly, pod níž spočívají padlí legionáři z bitvy u Zborova. V ní se před 100 lety československým legionářům podařilo zvítězit proti silnějším rakousko-uherským jednotkám.

Výročí legendární bitvy, která měla podle historiků důležitý vliv na pozdější vznik samostatného Československa, si stovky lidí připomenou první červencový víkend přímo na místě bojiště. Národní pouť ke Zborovu pořádá Československá obec legionářská, zúčastní se jí politici, vojáci i členové historických spolků. Bude při ní například odhalena zrekonstruovaná Bratská mohyla v obci Kalynivka nedaleko Zborova.

Dagmar Martinková ze Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel dnes ČTK řekla, že při opravě mohyly bylo v jejím vnitřku objeveno prázdné místo. Při pátrání v archivech historici zjistili, že při podobné národní pouti v roce 1927, tedy při oslavách deseti let od bitvy u Zborova, byly do dutiny vloženy listiny od úřadů, seznam padlých legionářů či prsť z Bílé hory, což mělo symbolizovat, že Zborov napravil bělohorskou porážku.

Organizace, které se podílejí na připomenutí výročí bitvy, se rozhodly, že do mohyly opět vloží podobné dokumenty. Vyrobena proto byla speciální schránka, do které dnes byly slavnostně na pražském Vítkově, symbolicky před hrobem neznámého vojína od Zborova, umístněny třeba pozdravné listy od prezidenta Miloše Zemana, úřadu vlády či ministerstva obrany. Listiny vložili také zástupci Vojenského historického ústavu a Československé obce legionářské (ČsOL). Martinková pak do schránky opět umístila malou nádobu se zeminou z Bílé hory.

Mohyla v Kalynivce, do které byly v roce 1922 přeneseny ostatky legionářů padlých během zborovské bitvy, byla opravena ministerstvem obrany. "Mohyla byla v havarijním stavu, a tak poslední rok probíhala její náročná obnova. Na její čelo se vrátí replika původní mosazné pamětní desky, která se ztratila v průběhu druhé světové války, a po 100 letech na ni umístíme jména padlých, která doposud chyběla," uvedl Milan Mojžíš, řídící tajemník ČsOL.