Praha - Lidé u příležitosti zahájení výstavy Olga Havlová a Výbor dobré vůle vzpomínali na bývalou první dámu a první manželku prezidenta Václava Havla. Připomněli její laskavou povahu a lásku k dětem. Výstava v žižkovském Atriu v Praze, která má Havlovou připomenout, potrvá tři týdny. Po dnešní vernisáži zahraje kapela Plastic People of the Universe.

Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout 33 fotografií umístěných na 26 plakátech. Olga Havlová je na nich zobrazena při setkávání s dětmi i dospělými se zdravotním postižením, ale také s různými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Autory jsou fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka a další.

Na zahájení výstavy promluvila mimo jiné lékařka, někdejší disidentka a ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a také přítelkyně bývalé první dámy, Milena Černá. Vzpomněla, jak Havlová nechtěla být nazývána první dámou, nýbrž paní Olgou. "Tento postoj vyjadřuje její skromnost, se kterou k roli první dámy přistupovala," řekla lékařka.

Na fotografiích je podle Černé vidět Havlové charakter. Zatímco od slavných osobností se na fotografiích spíše odtahuje, k lidem s postižením se chová velice srdečně. "Velice citlivě vnímala to, že i oni jsou plnohodnotnými lidmi. Protože lidská práva, to bylo pro Olgu něco nezcizitelného. Proto jako by se v jejich prostředí její duše otevřela," dodala Černá.

Na Havlovou vzpomněl i Fialka, jehož některé fotografie jsou na výstavě. Zatímco samotné focení si prý nepamatuje, bývalou první dámu v paměti stále má. "Můžu jen říci, že Olga byla skvělá," řekl fotograf.

Výstava byla podle Černé původně určena pro kavárnu v pražské Lucerně, časem se z ní však stala výstava putovní. "Byla instalována ve více než 60 českých městech, několikrát na Slovensku a několikrát v Polsku," řekla Černá. Do konce srpna je Atrium v prázdninovém provozu, ale výstavu lze navštívit vždy od úterý do čtvrtka mezi 16:00 a 19:00.

Olga Havlová se narodila v roce 1933 v početné rodině. Vyrůstala na Žižkově. Vyučila se v Baťově továrně. V 50. letech vystřídala řadu zaměstnání. V 60. letech pracovala v Divadle Na Zábradlí, kde byl i Václav Havel. Za něj se provdala v roce 1964. Za normalizace po boku svého muže aktivně působila v disentu. Počátkem roku 1990 jako první dáma založila Výbor dobré vůle, o dva roky později nadaci na pomoc postiženým a znevýhodněným. Zemřela po těžké nemoci v roce 1996.