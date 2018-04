Oslavany (Brněnsko) - Více než hektar lesa zničil dnes odpoledne požár u Oslavan na Brněnsku. Na dvou místech způsobil celkovou škodu 150.000 korun. Bylo u něj 15 jednotek. Hasiči zásah ukončili kolem 18:00, řekl ČTK jejich mluvčí Petr Příkaský. Původně se mluvilo až o třech hektarech lesa. Nikdo se nezranil. Po dobu zásahu byl vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu. Příčinou vzniku požáru se zabývají vyšetřovatelé.

Hasičům komplikoval zásah těžký kopcovitý terén, proto vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Po něm už je jen zvláštní stupeň, který se vyhlašuje například při povodních. Hasičům pomáhal s hašením i vrtulník, který také monitoroval situaci.

Hořel les mezi obcemi Oslavany a Zbýšov. Starosta Oslavan Vít Aldorf ČTK řekl, že hořelo mimo zastavěnou oblast v údolí potoka Balinky na obou jeho stranách. Kvůli tomu vzniklo podezření, že by požár mohl někdo zapálit. Na facebooku uvedl, že toto podezření sdělil i policii.

"Vypadá to, že by to nemuselo být samo sebou, aby na několika místech po obou stranách údolí vznikl tak svévolně požár," řekl Aldorf. Hasiči ale nic takového doposud nepotvrdili ani nevyvrátili. Příčinou se zatím zabývá vyšetřovatel.