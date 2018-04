New York - Vedení hokejistů New York Rangers odvolalo po skončení základní části NHL trenéra Alana Vigneaulta. Rangers se letos poprvé po osmi letech neprobojovali do play off, po sobotní porážce 0:5 s Philadelphií skončili poslední v tabulce Metropolitní divize se 77 body z 82 zápasů. Do bojů o Stanley Cup neprošel slavný klub prvně od sezony 2009/10.

Šestapadesátiletý Vigneault působil v New Yorku od roku 2013 a hned v první sezoně dovedl Rangers do finále, v němž jeho svěřenci podlehli v pěti zápasech Los Angeles. Loni v lednu se kanadský kouč dohodl s vedením klubu na prodloužení smlouvy do roku 2020.

Bývalý obránce Vigneault v NHL vedl jako hlavní kouč také Montreal a Vancouver. O Stanley Cup bojoval marně už na lavičce Canucks v roce 2011 proti Bostonu. V roce 2007 získal Jack Adams Trophy pro nejlepšího trenéra NHL, poté byl ještě třikrát mezi trojicí finalistů.