Volary (Prachaticko) - Nedaleko jihočeských Volar dnes soutěžili sekáči trávy. Svištění kos se ve vesničce Mlynářovice ozývalo po poledni. Nejrychlejšímu Davidu Vostrovskému stačily na posekání aru louky, tedy čtverce trávy deset krát deset metrů, necelé tři minuty, druhý Jiří Musálek z Volar byl pomalejší pouze o 11 vteřin. Klání, organizovaného farmářem Vostrovským jako republikové, se zúčastnilo šest sekáčů. Práci s kosou si vyzkoušely i dvě ženy.

"Je to věrný obraz současnosti českého kosení," řekl Vostrovský ČTK k počtu přihlášených účastníků. Jiná je podle něj situace třeba v sousedním Rakousku, kde se soutěžím věnují řadu let. Kosení se tam podle Vostrovského nebere jen jako součást přirozené péče o krajinu, ale i jako sport. "U nás je to spíš folkloristika," podotkl.

Pro Vostrovského představuje práce s kosou přes léto způsob obživy. "Seču tady různě rezervace a veřejnou zeleň. Jsem jediný v republice, kdo se tím momentálně živí, co je mi známo," řekl.

Letošní klání sekáčů navázalo na tradici Šumavských pohárů v kosení trávy pořádaných na Prachaticku od roku 2008. Dnešní akce měla podtitul Festival za zdravý selský rozum, místní bioprodukci, mezigenerační dialog a vědomé rodičovství. Připravené občerstvení bylo z biopotravin pocházejících z míst vzdálených nejvýše 50 kilometrů.