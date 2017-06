Olomouc - Při dopolední nehodě autobusu na dálnici D35 u Litovle na Olomoucku utrpělo zranění 25 lidí. Dálnice je kvůli nehodě uzavřena, policie dopravu odklání po vedlejších cestách, uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková. V Plzni se dnes srazily dva autobusy městské hromadné dopravy. Lehce zraněno je šest lidi, z toho dvě děti.

Při nehodě autobusu u Litovle se zranilo 25 lidí, většinou lehce

Při dopolední nehodě autobusu na dálnici D35 u Litovle na Olomoucku utrpělo zranění 25 lidí, většinou jde o oděrky či odřeniny, část z nich však má i středně těžká poranění. Do nemocnic záchranáři odvezli 24 lidí, řekl ČTK mluvčí záchranné služby Zdeněk Hošák. Autobus při havárii sjel do příkopu. Dálnice je kvůli nehodě uzavřena, policie dopravu odklání po vedlejších cestách, uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková.

Nehoda se stala na 250. kilometru ve směru z Mohelnice na Olomouc mezi Litovlí a Unčovicemi. Autobus podle informací ČTK sjel z cesty, zavadil o několik stromů a naklonil se nakonec do příkopu. "Z místa bylo nakonec odvezeno do nemocnic 24 lidí. Záchranáři je odváželi na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice, do Vojenské nemocnice v Olomouci a do šternberské nemocnice," uvedl Hošák. Většina zranění byla podle něj lehká. "Čtyři cestující však utrpěli středně těžká zranění," dodal.

Podle mluvčí hasičů Vladimíry Hacsikové na místě hasiči vyprošťovali z havarovaného autobusu čtyři lidi. "Na místo jsme přijeli s evakuačním autobusem. Nezraněné cestující jsme převezli k nám na požární stanici, kde počkají do doby příjezdu náhradního autobusu. Na stanici míří také náš psycholog," řekla mluvčí. Doplnila, že nešlo o linkový autobus. Hasiči na místě havarovaný autobus stabilizovali a provedli protipožární opatření, dodala.

Podle krajské policejní mluvčí Urbánkové se okolnosti nehody stále vyšetřují. "D35 je ve směru od Mohelnice na Olomouc, od sjezdu Nasobůrky po nájezd Unčovice, uzavřena a policisté provádí odklon dopravy," řekla ČTK Urbánková. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bude dálnice uzavřená přibližně do 14:00.

Uplynulý týden byl zatím nejtragičtější na českých silnicích v letošním roce, při dopravních nehodách zahynuly víc než dvě desítky lidí. Dva autobusy MHD se dnes srazily v Plzni, při této nehodě bylo zraněno šest lidí.

V Plzni se srazily dva autobusy MHD, lehce zraněno je šest lidí

V Plzni dnes narazil autobus MHD do linkového autobusu ČSAD. Zraněno je šest lidi, z toho tři děti. Pět cestujících má lehká poranění, jeden dospělý středně těžké. Všech šest lidí bylo převezeno do plzeňských nemocnic. ČTK to řekli mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha a mluvčí krajských hasičů Pavla Jakoubková.

Havárie se stala v městské části Doubravka, u zastávky v Masarykově ulici, řekla Jakoubková. Podle Brejchy zastavil autobus ČSAD před přechodem a městské vozidlo do něj narazilo.