V Libereckém kraji silně mrzne, teploty klesly dnes ráno na některých místech až k minus 19 stupňům, na Jizerce v Jizerských horách dokonce pod minus 26 stupňů Celsia. Při takovém mrazu ztrácí sůl na silnicích účinnost a vozovky mohou namrzat, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost.

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji se v noci na dnešek výrazně ochladilo. Například na šumavské Jezerní slati poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili meteorologové minus 27,9 stupně Celsia. Většina jihočeských vozovek je stále sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Dopravu na Strakonicku, Jindřichohradecku a Táborsku mohou komplikovat mlhy, které se místy vyskytují. Na vozovkách nižších tříd na Jindřichohradecku zase leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Teploty v regionu se po ránu pohybují většinou na hranici kolem minus 15 stupňů Celsia. Přes den bude polojasno a ve vyšších polohách se mohou objevit mrznoucí mlhy.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na úsecích sypaných inertním materiálem je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Dálnice a silnice I. třídy jsou sjízdné bez omezení.

Teploty se na jižní Moravě pohybují hluboko pod nulou. Na některých místech je až minus 16 stupňů. Viditelnost je bez omezení. Větší problémy v dopravě mrazy nezpůsobují. Policejní web jen varuje před kamionem, který uvízl v kopci u Dolních Kounic na Brněnsku.

Karlovarský kraj

Silné mrazy zasáhly v noci na dnešek Karlovarský kraj. V Šindelové byla nad ránem nejnižší teplota ve dvou metrech minus 23,8 stupně Celsia, u země bylo až minus 26 stupňů, řekl ČTK spolupracovník Českého hydrometeorologického ústavu Rudolf Kovařík. Mrznout má dál, ale zřejmě už ne tolik.

"Letošní zimu bylo už i chladněji, dokonce minus 27,6 stupně. I když mrzne, díky tomu, že je sníh, tak nevznikají takové škody. Když mrzlo v prosinci, kdy bylo okolo minus 20 stupňů, tak snadno promrzla půda do hloubky a mohly například praskat vodovodní trubky a podobně," popsal Kovařík.

Mrazivé dny a hlavně noci mají trvat ještě dva dny, pak by se mělo postupně oteplovat. O víkendu by současné počasí mohla vystřídat inverze.

Královéhradecký kraj

Teploty v Královéhradeckém kraji v noci na dnešek klesly až k minus 25 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo v Orlickém Záhoří na Rychnovsku. Na řadě silnic nižších tříd v kraji dnes ráno ležela vrstva ujetého sněhu. Na otevřených úsecích cest na Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku by vítr dnes mohl tvořit sněhové jazyky a návějě. Chemicky ošetřované silnice prvních tříd v kraji byly ráno většinou suché a vymrzlé, zjistila ČTK u silničářů a meteorologů.

V kraji by dnes mělo být jasno nebo skoro jasno. Místy se čeká zataženo nízkou oblačností, objevit by se mohly i mrznoucí mlhy a ojediněle slabé sněžení. Teploty by se měly pohybovat od minus šesti do minus tří stupňů Celsia, na horách má být kolem minus šesti.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji silně mrzne, teploty klesly dnes ráno na některých místech až k minus 19 stupňům, na Jizerce v Jizerských horách dokonce pod minus 26 stupňů Celsia. Při takovém mrazu ztrácí sůl na silnicích účinnost a vozovky mohou namrzat, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost. Hlavní tahy v kraji jsou většinou suché a vymrzlé, místy ale mohou být vlhké. V Jablonci nad Nisou už čtvrtý den platí kalamitní stav kvůli množství sněhu v ulicích.

V Jablonci napadlo od soboty do pondělí bezmála 60 centimetrů sněhu. I v noci na dnešek pokračovalo jeho odklízení, z města odvezly nákladní vozy další tuny sněhu. Práce ale výrazně zkomplikoval silný mráz. Ve městě jsou vypnuté parkovací automaty, v návaznosti na úklid parkovišť se budou ale opět zapínat. Kalamitní stav v Jablonci zřejmě potrvá až do pátku.

"O jeho případném odvolání rozhodne krizový štáb v pátek ráno," řekla ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Kalamitní stav v pondělí vyhlásili i v Novém Městě pod Smrkem na Liberecku, tam ho však už ve středu ráno zrušili.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou jasná či skoro jasná obloha. Teploty se pohybují od minus deseti do minus 19 stupňů Celsia. Vítr vane jen slabý proměnlivý. Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé. Pozor by si měli dát motoristé na silnicích nižších tříd, kde se nesolí. Tvoří se na nich vyjeté koleje. Silnice v Libereckém kraji lemují vysoké sněhové mantinely, které ztěžují výhled, řidiči by proto měli být velmi opatrní.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje se na vozovkách místy vyskytuje námraza nebo sněhové jazyky. Zvýšená opatrnost je nutná na Jesenicku v oblasti Ostružné a na Šumpersku v oblasti Zábřeha. Sněhové jazyky se tvoří také na Olomoucku, kde je stále dočasně uzavřená zavátá silnice na Jívovou. Většina hlavních tahů v Olomouckém kraji je již holá, ujetá vrstva sněhu se drží na inertně udržovaných úsecích, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku se již správcům silnic podařilo očistit hlavní ale i vedlejší tahy, ty jsou nyní po chemickém ošetření holé a mokré. Ve vyšších polohách leží na silnicích zbytky sněhové kaše. V oblasti Ostružné se mohou místy tvořit slabé sněhové jazyky, informují správci silnic.

Také na Šumpersku je již většina silnic holá a mokrá, pouze na inertně udržovaných vozovkách leží ujetá, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Zábřežsku upozorňují správci silnic na námrazu.

Na Olomoucku je od středy stále uzavřená silnice 44434 u Jívové kvůli sněhovým jazykům. Podle informací na ŘSD by se mohla otevřít dnes dopoledne. Kvůli sněhovým jazykům je nutná zvýšená opatrnost také u Norberčan na Olomoucku. Na sněhové jazyky upozorňují silničáři i na dalších silnicích druhých a třetích tříd na Olomoucku.

Silnice na Přerovsku jsou sjízdné bez omezení, na Prostějovsku je potřeba dbát na opatrnost v oblasti Konicka a Protivanovska, kde leží na silnicích místy rozbředlý sníh.

Pardubický kraj

Sníh zůstává v Pardubickém kraji až na výjimky jen na menších silnicích. Ve výše položených oblastech je většinou pokrývá uježděná sněhová vrstva. Všechny jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Vozovka pod sněhem je na státní silnici I/11 v úseku Červená Voda - Suchý Vrch na Orlickoústecku, kde se také vlivem větru mohou tvořit sněhové jazyky. Opatrně by měli řidiči jet i na menších cestách v Železných horách, v oblasti Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Poličky, Svitav, Žamberka a Ústí nad Orlicí, kde se může rovněž tvořit námraza.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou jasno, foukal slabý vítr, lokálně se vyskytovaly mlhy. Teplota klesla místy až na 22 stupňů pod nulou.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno většinou holé a vymrzlé. Řidiči by na řadě úseků měli dbát zvýšené opatrnosti. Srážky nejsou hlášeny, místy ztěžuje jízdu mlha, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ke zvýšené obezřetnosti cestáři nabádají na dálnici D10, silnicích I/16, I/32 a I/38 na Mladoboleslavsku a Nymbursku nebo I/2, I/12, I/17 a I/38 na Kolínsku a Kutnohorsku. Opatrnou jízdu doporučují také na silnicích I/3 a I/18 na Benešovsku, I/6, I/7 I/16 a I/61 na Kladensku a Rakovnicku nebo na I/9 a I/16 na Mělnicku.

Teploty ve Středočeském kraji v noci na některých místech klesly až na minus 19 stupňů Celsia, na většině území je po ránu jasno a fouká slabý vítr.

Kraj Vysočina

Jízdu po silnicích druhé a třetí třídy může řidičům na Vysočině komplikovat zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní tahy jsou ale většinou holé, suché a vymrzlé. Všechny silnice v kraji jsou podle silničářů se zvýšenou opatrností sjízdné.

Je jasno až polojasno, vane slabý proměnlivý vítr. Teploty se pohybují od deseti do sedmnácti stupňů pod nulou. Ojediněle se mohou objevit mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost s možností slabého sněžení. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na sedm až čtyři stupně pod nulou.

Zlínský kraj

Některé silnice druhé a třetí třídy na Vsetínsku stále pokrývá vrstva ujetého sněhu. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé, suché a vymrzlé, přesto i na nich by řidiči měli jet opatrně. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do regionu se vrátily silné mrazy, i pro Zlínský kraj platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.

V kraji je jasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus 16 do minus sedmi stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus dva stupně. Ojediněle by mohlo slabě sněžit. V dalších dnech mrazy potrvají. V noci bude teplota klesat až na minus 18 stupňů a denní maxima nepřekročí minus tři stupně Celsia.