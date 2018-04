Sokolov - U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa vznikla u jezera Medard u Sokolova takzvaná Alej přátelství. Stovku dubů u jezera dnes zasadily rodiny z regionu i osobnosti, jako například Marek Eben. Kromě připomínky výročí je smyslem akce také posílit vztah místních ke krajině. Jezero Medard vzniklo rekultivací hnědouhelného lomu. Aby se stromy v jeho blízkosti ujaly, bylo nutné při jejich sázení dodržet několik pravidel, řekl ČTK jeden z organizátorů akce Jaroslav Herman.

Asi čtyři metry vysoké a 70 kilogramů vážící stromy vsadily rodiny v původním kořenovém balu do připraveného otvoru. "Po vsazení a zasypání zeminou se tam přidávají tři až čtyři výživné tablety, které se pomalu rozpouštějí a zajišťují kořenovému balu začáteční žití. Strom pak zahrnou zeminou, zalijí vodou a každá rodina osadí tři kůly kolem kmene. Zakotví je, zatluče je dostatečně tuho, aby se nehýbaly a kmen připáskuje ke kůlům tak, aby první roky byla stabilizovaná svislá poloha," popsal Herman. Takový postup by měl zajistit, aby stromy vzrostly i na málo výživné půdě výsypky.

Podle organizátorky Ilony Macháčkové je smyslem akce i to, aby na místo ke svým stromům do budoucna vracely i další generace rodin, které strom dnes zasadily. "Duby tady porostou 100, 200 nebo 300 let. Je představa, že se to bude dědit z otce na syna, budou si předávat i pamětní list, který k zasazení stromu dostali," řekla Macháčková. Některé ze stromů zasadili i přestavitelé místních samospráv.

Jezero Medard se rozkládá mezi obcemi Sokolov, Svatava, Citice, Bukovany a Habartov, zaujímá plochu téměř 490 hektarů. Asi 500 metrů dlouhá alej byla vysázena na straně mezi Sokolovem a Citicemi. Začátek aleje označuje pamětní kámen, který připomíná její symboliku ke 100. výročí vzniku Československa.

Přestože samotné jezero ještě není oficiálně zpřístupněno ke koupání, jeho okolí se stalo oblíbenou rekreační oblastí a je hojně využíváno cyklisty, běžci i dalšími sportovci. Jezero postupně vznikalo od roku 2009 napouštěním zbytkové jámy vytěžených hnědouhelných lomů Medard-Libík.