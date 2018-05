Hasiči zasahovali odpoledne 4. května 2018 v Bělé v Adolfovicích na Jesenicku u havarované cisterny, z které uniklo do řeky Bělá větší množství vápence a dvě stovky litrů nafty.

Jeseník - Dvě stovky litrů nafty a větší množství vápence uniklo odpoledne z havarované cisterny do řeky Bělá v Adolfovicích na Jesenicku. Na místě nehody zasahují hasiči, kteří na řece vybudovali norné stěny a jeřábem se pokusí havarovanou cisternu vyprostit. Při nehodě se zranil řidič nákladního vozidla. Vzhledem k nastalé situaci lze předpokládat úhyn ryb, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Doprava je v místě nehody omezena na jednu polovinu silnice, která spojuje Jeseník se Šumperkem.

"Cisterna zůstala převrácena na boku a došlo k úniku nafty do vodního toku. Do Bělé uniklo také větší množství vápence, které vytvořilo na povrhu souvislý kašovitý povrch," uvedl Hošák. Hasiči o úniku nafty a vápence do vodního toku informovali starosty okolních obcí, pracovníky životního prostředí a také členy bezpečnostní rady. "Norné stěny po toku jsou vystaveny v Mikulovicích u splavu a v rámci mezistátní pomoci polští hasiči provedli výstavbu dalších těsně na státní hranici. O této mimořádné situaci byl také informován svaz rybářů a jeho zástupci monitorují vliv látky na ryby," uvedl Hošák.

Převrácené vozidlo s nákladem vápence váží zhruba 45 tun, takže hasiči na místo povolali speciální jeřáb. "Aktuálně provádíme jímání uniklé látky a předpoklad příjezdu jeřábu je kolem 21:00," řeklo kolem 20:00 Hošák.