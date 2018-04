Detroit - Navzdory neúspěšnému období bude Ken Holland pokračovat v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. Dvaašedesátiletý tvůrce týmu, jenž tuto funkci zastává od roku 1997, podepsal s vedením Red Wings nový dvouletý kontrakt.

Hokejisté Detroitu loni poprvé po 25 sezonách nepostoupili do play off NHL a nepovedlo se jim to ani letos. Red Wings procházejí generační obměnou a vedení klubu věří, že Holland během příštích let vybuduje tým, jenž bude bojovat o Stanley Cup.

Kanadský funkcionář se v roli generálního manažera radoval ze tří triumfů ve Stanley Cupu (1998, 2002, 2008) a deseti vítězství v divizi. Předtím působil u Red Wings sedm let jako skaut a tři roky jako asistent generálního manažera, takže měl podíl i na titulu v roce 1997.

"Ken Holland zažil, jak se z Detroitu Red Wings osmdesátých let stali vítězové Stanley Cupu. To je vzor pro naší budoucnost a Ken to ví," uvedl jeden z šéfů klubu Chris Ilitch.