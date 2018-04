Calgary (Kanada) - Od hokejistů Calgary byl odvolán trenér Glen Gulutzan. Mezi jeho svěřence patřil do ledna i Jaromír Jágr, který po zdravotních problémech sezonu v NHL předčasně ukončil a vrátil se do Kladna. Flames, jejichž barvy hájí i útočník Michael Frolík a brankář David Rittich, nepostoupili do play off.

I kvůli březnové sérii sedmi porážek chybělo Calgary jedenáct bodů k divoké kartě. "Zaostali jsme za svými možnostmi, stejně jako někteří hráči," uvedl generální manažer Brad Treliving a na adresu odvolaného kouče prohlásil: "Nedostal tým tam, kde jsem si představoval, že máme být."

Šestačtyřicetiletý Gulutzan vedl Calgary dvě sezony. Loni s ním do play off prošel a vypadl hned v prvním kole s Anaheimem. Předtím jako hlavní kouč působil v NHL v Dallasu.