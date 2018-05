Zlín - Trenér Vlastimil Petržela vydržel na lavičce fotbalistů Zlína jen tři měsíce. Čtyřiašedesátiletý kouč se podle webu "Ševců" s vedením klubu čtyři dny po posledním kole ligové sezony dohodl na ukončení smlouvy, která původně měla vypršet až za rok.

Petržela vedl Zlín od konce února po Bohumilu Páníkovi, kterého vedení klubu po špatných výsledcích odvolalo. Zkušený trenér převzal mužstvo na devátém místě ligové tabulky, výsledkový vzestup ale nepřišel a "Ševci" až do předposledního kola neměli jistou záchranu. Nakonec obsadili desáté místo.

Petržela začal angažmá ve Zlíně debaklem 0:4 s Jabloncem a třemi ligovými porážkami za sebou. Za dvanáct kol měl bilanci tří výher, tří remíz a šesti porážek. Dvakrát také vedl "Ševce" v domácím poháru, kde tým vypadl v semifinále s Jabloncem.

"K ukončení spolupráce pana Petržely u prvního týmu došlo po vzájemné dohodě. Přípravu na další sezonu absolvuje kádr již pod vedením nového kouče," uvedl sportovní ředitel zlínského klubu Zdeněk Grygera.

"Nepočítal jsem s tím, že to bude ve Zlíně tak krátké. Myslel jsem, že smlouva byla do konce příští sezony a ne na čtyři měsíce. Nepřečetl jsem si ji. Vůči Zlínu ale zášť necítím, nerozcházíme se ve zlém. Cíl zachránit první ligu jsme splnili, i když to byly nervy. Řada věcí se podařila, ale bylo složité pochopit tým, kde je tolik hráčů z ciziny," citoval Petrželu iDNES.cz.

V médiích se spekuluje, že by se Petrželovým nástupcem mohl stát Svatopluk Habanec. "V tuto chvíli stále pracujeme s několika variantami. Věříme, že to bude pro mužstvo dostatečně silný impulz k tomu, aby se v další sezoně vzchopilo," dodal Grygera.

Petržela během své bohaté kariéry vedl řadu klubů. Působil ve Slavii Praha, Liberci, Spartě, Bohemians, Mladá Boleslavi, Olomouci, Neftči Baku, Viktorii Žižkov, Michalovcích, Vlašimi, Ostravě a Petrohradu. Právě angažmá v Rusku mu vyneslo největší slávu, se Zenitem došel do čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA, nynější Evropské ligy.