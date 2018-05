Český Krumlov - Dva osobní vlaky se dnes dopoledne srazily u obce Mříč na Českokrumlovsku. Při nehodě se zranilo 14 lidí, z toho čtyři středně těžce. Příčinou nehody byla pravděpodobně chyba jednoho ze strojvedoucích, který vjel na jednokolejné trati do místa přes zákaz. Čtyři středně těžce zranění skončili v českobudějovické nemocnici, kde by měli zůstat nejméně do pátku. Provoz na trati mezi Českými Budějovicemi a Černým Křížem zůstává přerušený. Obnoven bude patrně až v noci.

Ve vlacích jelo přibližně 50 lidí. Nejvážnější újmu utrpěla mladá žena, kterou záchranáři ošetřili s podezřením na poranění hlavy a s podvrtnutou krční páteří.

Podle mluvčí jihočeské záchranné služby Petry Kafkové se středně těžká zranění týkala většinou pohmoždění krku nebo úrazů hlavy. Mezi zraněnými je i jeden ze strojvedoucích. "Nikdo nebyl ohrožený na životě, všichni byli stabilizovaní," uvedla mluvčí. Dodala, že lehká zranění znamenala spíše pohmožděniny, které lidi utrpěli při pádu ve vlaku po srážce. Kafková potvrdila, že mezi lehce zraněnými byly i tři děti předškolního věku.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku.

Přesné příčiny srážky zatím nejsou známy, událost vyšetřuje policie. V havarovaných vlacích jelo přibližně 50 lidí a škoda na soupravách a trati činí více než šest milionů korun.

Práci na odstraňování následku škod komplikuje těžko přístupný terén. "Celý motor a převodovka z jednoho vozu zůstaly v kolejišti," uvedl mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Marek Illiaš.

Trať obsluhuje společnost GW train. Cestující museli celý den využívat mezi Českými Budějovicemi a Horní Planou náhradní autobusovou dopravu. Spoje na trati využívají většinou turisté, kteří cestují z Českých Budějovic do Českého Krumlova, k lipenské přehradě nebo na Šumavu.