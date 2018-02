Washington - Několik lidí utrpělo zranění při dnešním incidentu v centrále americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA), uvedla přední tajná služba USA. Do areálu ve Fort Meade severovýchodně od Washingtonu se prý bez povolení snažilo vjet vozidlo a na místě se střílelo. Podle úřadů už nebezpečí pominulo, čin zřejmě nemá souvislost s terorismem.

Do areálu necelých 50 kilometrů od americké metropole si to černý sportovní vůz namířil kolem 7:00 místního času (13:00 SEČ), uvedla NSA v prohlášení. Ze záběrů amerických televizí se zdálo, že vůz naboural do jedné z bariér u příjezdové cesty a jeho přední sklo bylo poškozené po zásahu střelnou zbraní. Několik lidí bylo se zraněními převezeno do nemocnice a jedna osoba skončila ve vazbě.

"V průběhu incidentu došlo k výstřelům, tento aspekt vyšetřujeme," uvedla NSA. Dodala však, že žádná ze zranění podle všeho nezpůsobila střelba. Rozvědka zároveň nespecifikovala, zda střílela zadržená osoba či někdo ze zasahujících bezpečnostních pracovníků. Také nekonkretizovala identitu zraněných. Na otázku agentury Reuters ohledně původce střelby neodpověděl ani Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který událost také vyšetřuje.

Kvůli vyšetřování byla uzavřena frekventovaná dálnice 32 vedoucí kolem areálu NSA. Zpravodajský web BBC napsal, že i přes jasné dopravní značení není neobvyklé, aby do rozsáhlého areálu americké armády, v němž NSA sídlí, motoristé odbočili omylem, načež je ozbrojení federální pracovníci nasměrují zpátky.

O dnešních událostech ve Fort Meade už byl informován prezident Donald Trump. "Myslíme na všechny zasažené a modlíme se za ně," uvedla mluvčí Bílého domu Lindsay Waltersová. Incident zřejmě nesouvisí s terorismem, řekl Reuters nejmenovaný federální činitel obeznámený s vyšetřováním.

NSA patří mezi hlavní zpravodajské agentury Spojených států. Zabývá se monitorováním nepřátel americké vlády, a to zejména prostřednictvím technologických nástrojů, jakým je například sledování aktivit na internetu.