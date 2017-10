Praha - V úterním 14. kole hokejové extraligy dojde na první odvety v sezoně. Magnetem úvodní části druhé čtvrtiny bude zápas v Třinci. Na led třetích Ocelářů zavítá vedoucí tým tabulky a úřadující mistr Brno. Přibrzdit rozjetý Hradec Králové se pokusí poražený finalista minulé sezony Liberec. O možnost posunout se do čela v případě, že Kometa ztratí, bude hrát Plzeň v Litvínově.

Třinec může v případě vítězství v základní hrací době stáhnout ztrátu na Kometu na dva body a jako jeden ze tří nejúspěšnějších týmů na domácím ledě k tomu má i předpoklady. Kouč Václav Varaďa ale upozornil na venkovní bilanci Brna. "Kometa je venku výborná a neprohrála ještě venku ani jeden zápas v normálním čase. To mužstvo je hrozně silné a kvalitu dokazuje v každém utkání. Ale věřím, že doma podáme dobrý výkon," řekl Varaďa.

Lídr extraligy Brno nedělní prohrou po nájezdech na ledě posledního Litvínova přišel o sérii sedmi výher. "Ten výsledek dokazuje, že je extraliga nesmírně vyrovnaná a poslední může porazit prvního. Třinec má kvalitní tým, vyznačuje se útočným hokejem. Doma je hodně nebezpečný. Pokud chceme uspět, tak se musíme vyvarovat zbytečných faulů a vyloučení, na které doplácíme ztrátou sil," uvedl asistent trenéra Petr Haken. Brňané stále citelně postrádají zraněnou oporu zadních řad Ondřeje Němce.

Hradec Králové nechává ve velkém stylu zapomenout na rozpačitý vstup do soutěže. Proti Liberci bude Mountfield usilovat o šesté vystoupení s plným bodovým ziskem v řadě. "Liberec určitě nebude lehký soupeř, přestože každý tým je jiný, hokej se mění a hraje se úplně jiný systém, než se hrál loni nebo předloni. Je dobré, že se zvedáme. Obrana funguje, začínáme trošku dávat góly. Hrajeme dobrý hokej, je super, že se vyhrává, ale zůstal bych při zemi," prohlásil kapitán Východočechů Jaroslav Bednář.

Liberec drží nad vodou domácí bilance. Před svými fanoušky vyhrál pět ze šesti utkání, zatímco za stejnou porci zápasů v arénách soupeřů ještě vůbec nebodoval při skóre 6:29. "Všichni vnímáme, že nám to nejde, jak bychom si asi představovali," přitakal útočník Michal Bulíř.

"V Hradci nás čeká bouřlivá atmosféra a my musíme hrát jako naposledy s Vítkovicemi. To znamená - každý bojovat, dát tam srdce a přivézt body. Musíme zlepšit vstupy do zápasů. Viděli jsme to v Plzni, tam byla první třetina 1:3 a pak musíme něco dohánět, což je strašně těžké. Jak na fyzičku, tak i na psychiku. Musíme být úplně jiné mužstvo než v Brně anebo v Plzni," připomněl Bulíř nedávné vysoké porážky 2:7 a 1:5.

Litvínov promarnil s Brnem náskok 3:0, i když na světelné tabuli svítil tento stav ještě po 53 odehraných minutách. Přesto se konečně po devíti porážkách v řadě mohl díky zvládnutým nájezdům radovat. "Sehráli jsme daleko lepší zápas než ta poslední domácí utkání, která se nám nepodařila. Mužstvo si šlo od začátku za úspěchem," všiml si kouč Radim Rulík.

Klíčem k úspěchu byla zvládnutá první třetina (1:0). "Měli jsme je předtím žalostné, řekli jsme si, že musíme hrát lépe, že do toho musíme dát všechno. Teď je třeba si to přenést i do dalších zápasů," dodal útočník Lukáš Válek.

Plzeň bude favoritem. Zatím vyšla jen jednou naprázdno, když ve druhém kole prohrála 2:5 v Třinci. Od té doby bodovala Škoda v 11 utkáních a devět jich vyhrála. I proto je pouhý bod za Brnem. Z Litvínova se však v posledních třech případech vrátili Západočeši bez bodů.

Zlín se po špatném vstupu do extraligy dostal do herní pohody. Z posledních osmi utkání získal 17 bodů a jen v jednom zápase v Mladé Boleslavi vyšel bodově naprázdno. "Dostali jsme se do herní pohody. I když jsme v neděli doma s Plzní získali jen bod, náš tým se nastartoval v závěru zápasu, kdy dokázal srovnat nepříznivé skóre 1:4. Chceme se nyní proti Vítkovicím prezentovat obdobným výkonem, který nám přinesl úspěchy v posledních domácích zápasech," řekl trenér Robert Svoboda. Do sestavy Beranů se už vrátil uzdravený obránce Žižka, stále chybí zraněný Nosek.

Vítkovice lapají po dechu; z posledních sedmi zápasů šestkrát prohrály a proti Zlínu navíc naplno nezabodovaly od 10. října 2015 osm utkání v řadě. "Zlín je tradičně výborný v obraně, hodně nepříjemný, houževnatý soupeř. Teď se zvedli, pravidelně bodují a vyhrávají. Podle mě tak budou ještě nebezpečnější než na začátku sezony. Pro nás to ale nic na věci nemění. Prostě do Zlína musíme přijet s tím, že body urveme," řekl vítkovický útočník David Květoň.

Mladá Boleslav chce Jihlavě oplatit prohru z 1. kola. Základem bude navázat výkon ze třetí třetiny nedělního duelu proti Třinci, kdy Středočeši snížili z 0:3 na 2:3. "Minule jsme proti nim získali jen bod, doma budeme chtít získat všechny tři. Poslední třetinu proti Třinci jsme hráli super hokej, a kdybychom takhle hráli pořád, věřím, že můžeme porážet všechny," řekl obránce Ronald Knot.

Specifický náboj bude mít duel pro trenéry Patrika Augustu a Viktora Ujčíka, kteří do Mladé Boleslavi přišli v létě z Jihlavy. "Tentokrát hrajeme doma, takže to bude jiné. Soupeř zná nás, my známe jeho. Uspěje ten, kdo se na utkání více přichystá," řekl Augusta.

Jihlava dva zápasy po sobě nebodovala a navíc v nich na ledě Olomouce a doma s Hradcem Králové nedala jediný gól. Z dosavadních šesti zápasů v arénách soupeřů přivezla Dukla jen dva body. "Poslední utkání se nám nepovedla. Doplácíme na hloupá vyloučení, kombinační chyby a špatnou koncovku. Rádi bychom naši nevydařenou sérii už ukončili bodovým ziskem v Boleslavi," uvedl jihlavský trenér Petr Vlk.

Desátá Olomouc zmírnila svá domácí trápení proti Jihlavě druhou výhrou v sezoně na vlastním ledě a nyní ji čeká souboj se šestým Chomutovem. Piráty bude na Hané tížit série čtyř porážek v řadě. "Hrozně moc jsme doma zápas za tři body potřebovali. Je to pro nás nepochybně vzpruha, i když víme, jaká síla a kvalita nás teď čeká proti Chomutovu. Ale rádi bychom se tím zápasem s Jihlavou odrazili," řekl trenér Hanáků Zdeněk Moták, jehož týmu ale v neděli vypadl ze sestavy zraněný obránce Houdek.

Zápas Sparta - Pardubice (1:3) se předehrál v úterý 3. října.

Statistické údaje před úterním 14. kolem hokejové Tipsport extraligy:

HC Oceláři Třinec (3.) - HC Kometa Brno (1.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 4:5 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 13 zápasů/14 bodů (6 branek + 8 asistencí) - Martin Erat 13/19 (5+14).

Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,05 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,91 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 4,00 a 84,62 - Marek Čiliak 2,48, 91,64 a jednou udržel čisté konto, Karel Vejmelka 0,50, 98,04 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Oceláři bodovali ve všech sedmi domácích zápasech v sezoně a jen jednou prohráli.

- Mistrovská Kometa sice v neděli prohrála na ledě posledního Litvínova 3:4 po samostatných nájezdech, přesto bodovala už podesáté za sebou. Ztratila při této sérii jen pět bodů.

- Třinec ve vzájemných zápasech s Kometou pětkrát za sebou bodoval - dvakrát vyhrál v základní hrací době, jednou uspěl v prodloužení a dvakrát podlehl po samostatných nájezdech.

- Brněnský obránce Jan Štencel může sehrát 200. zápas v extralize a útočníka Vojtěcha Němce čeká 300. duel v nejvyšší soutěži.

HC Olomouc (10.) - Piráti Chomutov (6.).

Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4.

Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 14/11 (5+6) - Michal Vondrka 13/14 (5+9).

Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,94, 88,62 a třikrát udržel čisté konto - Ján Laco 2,35 a 91,14.

Zajímavosti:

- Olomouc v neděli doma porazila nováčka Jihlavu a ukončila sérii čtyři porážek na vlastním ledě za sebou.

- Chomutov prohrál čtyřikrát za sebou a získal v této sérii jediný bod.

- Hanáky čeká druhý ze série tří domácích duelů. V pátek ještě přivítají Plzeň.

- Chomutovský útočník Ivan Huml může sehrát 300. zápas v extralize.

BK Mladá Boleslav (9.) - HC Dukla Jihlava (13.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Orsava 13/9 (6+3) - Lukáš Žálčík 12/7 (4+3).

Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,13, 92,75 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,20 a 91,43 - Jakub Škarek 2,86 a 89,08, Lars Volden 2,92 a 85,94.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav po předchozích dvou výhrách dvakrát za sebou nebodovala - prohrála shodně 2:3 na ledě Sparty i doma s Třincem.

- Jihlava v dosavadních šesti zápasech venku ještě nevyhrála a získala jen dva body.

- Americký brankář Brandon Maxwell z Mladé Boleslavi může odchytat 100. zápas v nejvyšší soutěži.

Aukro Berani Zlín (7.) - HC Vítkovice Ridera (8.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 13/11 (7+4) - Ondřej Roman 14/11 (2+9).

Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,13, 92,70 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,00 a 88,57 - Patrik Bartošák 2,34 a 91,61, Daniel Dolejš 1,86 a 91,80.

Zajímavosti:

- Zlín sice prohrál v neděli doma s Plzní 4:5 po samostatných nájezdech, ale přesto bodoval v sedmém z posledních osmi zápasů. Ztratil za toto období jen sedm bodů.

- Vítkovice prohrály šest z posledních sedmi zápasů a získaly za toto období jen čtyři body.

- Ostravany čeká druhý ze série tří zápasů venku. V neděli se představili v Liberci (1:2) a po duelu ve Zlíně je čeká další utkání až za týden v úterý v Třinci.

- Zlín ve vzájemných zápasech proti Vítkovicím vyhrál doma třikrát za sebou.

HC Verva Litvínov (14.) - HC Škoda Plzeň (2).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5.

Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 13/10 (4+6) - Dominik Kubalík 13/21 (14+7).

Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,18, 92,19 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,83 a 84,40 - Miroslav Svoboda 2,04, 92,51 a jednou udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,14 a 80,00.

Zajímavosti:

- Litvínov po sérii devíti porážek za sebou zabral v neděli a porazil doma vedoucí Kometu Brno 4:3 po samostatných nájezdech.

- Plzeň bodovala jedenáctkrát za sebou a z toho devětkrát vyhrála. Ztratila při této sérii jen sedm bodů.

- Vervu čeká druhý ze série tří domácích zápasů za sebou. V pátek ještě hostí Liberec.

- Litvínov ve vzájemných zápasech s Plzní vyhrál doma třikrát za sebou.

Mountfield Hradec Králové (4.) - Bílí Tygři Liberec (11.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3.

Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 13/10 (3+7) - Michal Bulíř 12/7 (3+4).

Statistiky brankářů: Patrik Rybár 0,66, 96,67 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,39 a 90,06, Jaroslav Pavelka 0 a 100 - Roman Will 2,85, 90,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 6,00 a 86,67.

Zajímavosti:

- Mountfield pětkrát za sebou naplno bodoval při skóre 15:3.

- Liberec v této sezoně ještě v šesti zápasech venku nebodoval při skóre 6:29. Všech 15 bodů v tomto ročníku získal doma.

- Bílí Tygři v neděli porazili Vítkovice 2:1 a vyhráli teprve druhý z posledních sedmi zápasů.

- Slovenský brankář Hradce Králové Patrik Rybár třikrát za sebou udržel čisté konto a neinkasoval už 190 minut a 16 vteřin.

- Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech s Libercem doma třikrát za sebou.

- Hradecký útočník Jaroslav Bednář může sehrát 700. zápas v extralize.