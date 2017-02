Česká Skalice (Náchodsko) - Týmu odborníků se podařilo po dvouletém výzkumu získat mitochondriální DNA spisovatelky Boženy Němcové, mohlo by to pomoci při vyjasnění jejího původu. ČTK to dnes řekl člen týmu a ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici Milan Horký.

"My jsme zatím udělali krok číslo jedna. Ověřili jsme si, že ten genetický materiál, který máme, jsou opravdu vlasy příbuzných. Předpokládám, že jsme vyvrátili pochybnost, že by snad šlo o nějaký podvrh," řekl Horký. Odborníci zkoumali vzorky vlasů spisovatelky a jejího syna Hynka, které jsou uložené v českoskalickém muzeu.

Prameny vlasů Boženy Němcové pocházejí z roku 1862 a byly zřejmě ustřiženy po jejím úmrtí, Hynkovy vlasy rodina Němcových uchovávala jako vzpomínku na předčasně zesnulého syna. V roce 1919 se oba tyto prameny vlasů dostaly do majetku Muzea Boženy Němcové v České Skalici prostřednictvím dcery Dory.

Podle Horkého by dalším krokem mohlo být pátrání ať už v linii oficiální či alternativních. Odborníci by museli podle Horkého vytipovat příbuzenskou linii a najít u ní přímé ženské potomky.

Božena Němcová, která je považovaná za zakladatelku novodobé české prózy, se narodila zřejmě 4. února 1820 ve Vídni a zemřela 21. ledna 1862 v Praze. Datum narození zpochybňují školní matriky, podle kterých se narodila v roce 1817 či 1818. Někteří badatelé tvrdí, že Němcová mohla být šlechtického původu a pocházet z rodinného okolí vévodkyně Kateřiny Zaháňské. Jejím nejslavnějším dílem je kniha Babička, jde o vyprávění o moudré, milované a vnoučaty obklopené stařence, k níž chodí pro radu rodina i sousedé, staří i mladí. Kromě zidealizovaného pohledu do vlastního dětství líčí Němcová v Babičce i řadu venkovských lidových zvyků.