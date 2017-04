České Budějovice - Čeští hokejisté dokázali i ve druhém zápase na Carlson hokejových hrách smazat dvoubrankové manko a otočit výsledek ve svůj prospěch. Po výhře nad Finskem dnes porazili i Švédsko a asistent trenéra Jaroslav Špaček ocenil sílu, charakter a disciplínu týmu, který si s předstihem zajistil celkový triumf v závěrečném turnaji seriálu Euro Hockey Tour.

"Od začátku jsme hráli dobře, ale zbytečně jsme při hře čtyři na čtyři dostali Švédy do hry. Dostali jsme dva góly a bylo to chvilku špatné," řekl Špaček a poukázal na první třetinu, ve které Češi nejprve vedli 1:0, ale v závěru dvakrát inkasovali.

Ve druhé třetině sice Švédové v přesilovce odskočili na 3:1, ale Češi poté snížili a následně v rozmezí 44 sekund duel otočili. "Poté co jsme dali rychle na 3:2 a 3:3, tak jsme převzali hru a kontrolovali jsme zápas. Celkově to dnes bylo hlavně o disciplinovanosti. Tým věděl, za čím jde, a věří si. Má sílu. Opět jsme se dostali z dvougólového manka zpět do hry. Když dáme gól, tak se ukáže síla," podotkl Špaček.

Radost mu udělala i produktivita v přesilových hrách. Češi využili tři. "Přesilovek a oslabení bylo hodně. Věřil jsem, že (v přesilovkách) nějaké góly dáme. Udělali jsme změnu a začali hrát s dvěma obránci místo s jedním a čtyřmi útočníky a bylo to lepší. Stejně jako Švédové jsme poté v přesilovce dali góly," řekl jeden z asistentů hlavního kouče Josefa Jandače. Pochvaloval si také čtyři góly vstřelené obránci.

Vysoká výhra byla podle něj daná i útočně laděnými beky soupeře. "První čtyři jsou ofenzivní a myslím, že právě oni byli u gólů, kterými jsme se dotáhli a poté i dostali do vedení. Dělali stejné chyby jako my při prvních dvou gólech. Bylo to jen o tom tlačit se do branky a dohrávat je. Taky se třeba nechtěli před mistrovstvím světa zranit. Tím jsme otočili zápas," podotkl Špaček.

Řada velmi dobrých výkonů trenérům zamotává hlavu s ohledem na blížící se nominaci na MS. "Je to ale lepší než čekat, jestli někdo přijede (z NHL), nebo ne. Hráče si můžeme vyzkoušet, vidět je a tým se pak tvoří jednodušeji," řekl Špaček, která má hlavně na starosti obránce. Po vypadnutí zraněného Michala Jordána je momentálně 12 kandidátů na devět míst.