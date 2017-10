Plzeň - Fotbalová reprezentace sice navzdory výhře 5:0 nad San Marinem v závěrečném duelu kvalifikace mistrovství světa už nemohla pomýšlet na postup na šampionát, podle trenéra Karla Jarolíma je ale mužstvo v lepším kondici, než když ho vloni v létě na startu končícího cyklu přebíral. O jeho budoucnosti u týmu by měl v úterý rozhodovat výkonný výbor a sám kouč by nerad odcházel od rozdělané práce.

"V úterý budu analyzovat celou kvalifikaci, je zbytečné se k tomu teď nějak víc vyjadřovat. Nerad chodím od rozdělané práce, mužstvo prochází nějakým procesem, je v nějakém vývoji. Někam se to pohnulo. Myslím, že mužstvo je v lepším stavu, než když jsme začínali," řekl na tiskové konferenci po zápase v Plzni Jarolím.

"Když jsme mužstvo přebírali, zbýval nějaký měsíc do startu kvalifikace, řada hráčů skončila. Bylo to poměrně dost hektické a čas hrál proti nám. Teď je času relativně víc, je případně ještě tři čtvrtě roku času na to něco vyzkoušet. Ale do té další (evropské) kvalifikace by se to mělo stabilizovat," doplnil český trenér.

I zápas se San Marinem podle Jarolíma ukázal hlavní bolest českého týmu v neúspěšné kvalifikaci - neproměňování šancí. "Měli jsme ty šanci i v Ázerbájdžánu. Dívali jsme se na to znovu a napočítali jsme devět šancí, z toho jsme jen dvakrát skórovali. Dneska jsme také měli dost šancí na to, aby byla výhra vyšší. Samozřejmě mě to mrzí, na to neproměňování šancí jsme v téhle kvalifikaci doplatili. Hlavně těmi bezgólovými remízami v domácím prostředí," připomněl Jarolím.

Jeho celek už v září ztratil naději na postup a v říjnových zápasech v Ázerbájdžánu a se San Marinem hrál hlavně o to, aby si zajistil start v druhé ze čtyř lig nově vznikající Ligy národů, což je výhodnější v bojích o příští Euro.

"Největší zklamání přišlo po zápase v Severní Irsku, kdy jsme ztratili naději na postup. Teď jsme věděli, že ve zbylých dvou zápasech je to bez šance na postup. Samozřejmě pořád bylo o co hrát, o body do koeficientu. Ale větší zklamání přišlo po Irsku," uvedl Jarolím.

"Do těch dvou zbylých zápasů s Ázerbájdžánem a San Marinem jsme šli především s motivací, abychom získali body a byli v druhém koši. Ať už budu u reprezentace pokračovat nebo ne, je to dobře pro český fotbal," dodal kouč.