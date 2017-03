Praha - Nejnovější poznatky ve výzkumu mozku, duševních poruch i neurologických onemocnění představí tento týden série přednášek nazvaná Týden mozku. Ve svém pražském sídle v Národní ulici je pořádá Akademie věd, pro veřejnost je vstup zdarma. Na přednáškách vystoupí 14 předních českých odborníků v oboru teoretických a klinických neurověd. Akce potrvá ode dneška do pátku. ČTK to sdělila mluvčí Akademie věd Ilona Petrová.

Experti přiblíží lidem například moderní neurologické metody léčby, nové poznatky o vlivu genů na neurologická onemocnění nebo novinky ve výzkumu anorexie a bulimie. Akce nabídne také přednášky o spánku, bolesti či na téma poruchy řízení pohybu, jako jsou obrna a Parkinson, a roztroušené sklerózy. Zájemci se na jednotlivé přednášky musí zaregistrovat na webových stránkách.

Podle lékařů v budoucnosti poroste počet lidí, kteří trpí nemocemi mozku. Souvisí to i s prodlužováním délky života. Například Alzheimerovu nemoc má nyní přibližně 130 tisíc Čechů. Více než 400 tisíc lidí v Česku pobírá invalidní důchody, z toho až 90 tisíc kvůli duševní poruše. Nejnovější výzkum se zabývá tím, jak těmto nemocem předejít a dopředu je rozpoznat.

Týden mozku se v Česku pořádá už 19 let, a to ve stejnou dobu jako jinde ve světě. V roce 1993 akci založila americká organizace Dana Alliance for the Brain, která sdružuje několik stovek amerických a evropských vědců. V Česku tradici Týdne mozku inicioval a založil český neurovědec, profesor Josef Syka v roce 1998. Po celé republice se zároveň tento týden konají i desítky přednášek o paměti v rámci Národního týdne trénování paměti.