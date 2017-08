Londýn - Tyčkaře Jana Kudličku po příjezdu do dějiště atletického mistrovství světa přivítal na olympijském stadionu v Londýně vítr. Právě ten mu letos často kazil radost ze závodů a srážel jeho výkon. Skákání ve špatných podmínkách navíc negativně ovlivnilo jeho techniku a musel chyby odstraňovat v tréninku.

Loňský vicemistr Evropy na olympijském stadionu v Londýně nějakou dobu neskákal, protože závody Diamantové ligy v mužské tyčce se této destinaci vyhýbaly. Vítr ho překvapil. "Přece jen je stadion relativně velký a na těch to není úplně tak větrné jako tady. Mimo stadion foukalo hodně, to je pravda, uvidíme," řekl českým novinářům.

Dobré podmínky panovaly, když na Odložilově memoriálu vstupoval do sezony pod otevřeným nebem. Na Julisce skočil 570 centimetrů a namlsal se. "Říkal jsem si, bude super sezona, na druhém skočím český rekord. Ale pak se to začalo kazit," líčil čtvrtý muž loňské olympiády v Riu.

Nevyzpytatelný vítr mu pokazil mistrovství republiky v Třinci, Pražskou tyčku, mistrovství Evropy družstev v Lille i Diamantovou ligu v Paříži. "Jakž takž byly podmínky v Rabatu, ale jakž takž. Bezvětří až poslední závod v Monaku," doplnil český rekordman, který v Monaku obsadil druhou příčku výkonem 572 centimetrů.

Vítr nejen sráží výkony tyčkařů, ale také rozhazuje naučené stereotypy. "Když se člověk rozběhne a cítí protivítr, naboří si tu nit, na co chce myslet. Měl jsem velký problém odstranit pár věcí v tréninku, protože jsem to měl tak těžce zažité ze skákání v blbých podmínkách, že to trvalo. Ale na těch posledních trénincích to vypadalo docela dobře," řekl Kudlička.

Čtvrtá příčka na olympiádě mu ukázala, že se dá závodit se všemi. Tyčka je ale ošidná. "Je tam strašně malý krůček od úspěchu k neúspěchu. V Riu jsem se cítil super, ale v kvalifikaci mi to moc nešlo, zachraňoval jsem 560 na třetí, nakonec jsem se zachránil a pak přidal 570, postoupil do finále - a tam skákal všechno na první," vzpomínal Kudlička.

Průměr výkonů nejlepších světových tyčkařů je letos vysoký. Daří se Američanovi Samu Kendricksovi i Polákům Piotru Liskovi a Pawlu Wojciechowskému. Po tréninkovém výpadku zaviněném zraněním zatím tápe světový rekordman Renaud Lavillenie, ale Kudlička je přesvědčený, že se Francouz dokáže na vrchol sezony připravit. "Skáče tak jako při svěťácích, ale rozdíl je, že mu nohy neběží tak rychle. Skákat nezapomněl," řekl na jeho adresu český reprezentant.

Jediný šestimetrový skokan této sezony Kendricks se vymyká stabilitou výkonů. "To je reklama na jistotu. Od pěti metrů skočí s metrovou rezervou a pak postupně jen ubírá rezervu. Je schopný udělat na pěti metrech šestimetrový skok. Má výhodu, že skáče na nejkratších tyčích ze světové špičky. V podmínkách, co můžou nastat, vítr nebo déšť, je to pak snazší," vykládal Kudlička.

Společně s dalším českým tyčkařem Michalem Balnerem ho na mistrovství světa čeká kvalifikace v neděli 6. srpna.