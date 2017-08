Londýn - Tyčkař Jan Kudlička se chystá na větší změny v tréninku. Není to motivované jen dnešním vyřazením v kvalifikaci mistrovství světa. Českého rekordmana jeho výkonnost neuspokojuje, i když čtrnáctkrát za sebou postoupil do finále velkých soutěží a získal tři medaile. Má pocit, že by mohl být mnohem lepší.

Devětadvacetiletý tyčkař chce dnešní neúspěšnou kvalifikaci v Londýně využít jako předěl. "Měl jsem tu finálovou šňůru docela dlouho a hezkou a doufám, že teď za tím udělám čáru a nebude už série finálová, ale bude série medailová. Jsem připraven udělat nějaké razantnější změny," řekl českým novinářům.

I když byl loni stříbrný na mistrovství Evropy a z roku 2014 má bronzy z halového mistrovství světa a evropského šampionátu, nebyl spokojený. "Byť to třeba vypadalo dobře, že občas nějaká medaile byla a dařilo se postupovat do těch finále, tak vnitřně mě to neuspokojovalo, protože si myslím, že mám na mnohem víc než dělat finále a občas nějakou medaili," svěřil se.

Odchod od trenéra Boleslava Patery však neplánuje. "Ale samozřejmě půjdu do sebe. Je dobře, že jsem si letos trošku nabil hubu. Byť si myslím, že na začátku sezony jsem na tom byl životně," řekl. Pak se ale při závodech i na trénincích potýkal se špatným počasím a na slibný vstup na Odložilově memoriálu, kde skočil 570 centimetrů, nedokázal navázat. Světlým momentem byla jen druhá příčka na mítinku Diamantové ligy v Monaku, kde si výkonem 572 centimetrů vylepšil sezonní maximum.

Před kvalifikací v Londýně si vyřazení vůbec nepřipouštěl. "Ale bylo to trápení, ani jeden skok nebyl podařený. Ta tyč nejela dopředu a furt jsem na to padal," popisoval. Připomněl, že velké problémy měli i ti největší favorité. Američan Sam Kendricks i Polák Pawel Wojciechowski se zachraňovali na 560 centimetrech až třetími pokusy. Mistr světa z roku 2011 Wojciechowski napotřetí překonal i postupových 570 centimetrů.

Vedle poryvů větru tyčkaře trápil i šuplík, kam zasunují tyč. Trčela z něj guma, což se podle Kudličky stává poměrně často na velkých akcích, kde se závodí na povrchu mondo. Jakmile je guma v šuplíku, tyče nejedou dopředu. "Je strašně smutné, že je mistrovství světa v atletice a pořadatelé neohlídají ty šuplíky. Byl to takový problém, že za nimi musel zajít Lavillenie a začali to tam v průběhu rozcvičování ořezávat. Což je úplně nemyslitelné, tady nejsme na okresním přeboru," stěžoval si Kudlička.

Ke změnám chce přikročit na podzim. "A v halové sezoně budu jako nový člověk," poznamenal. Jeho český rekord z loňského června má hodnotu 583 centimetrů. Jak velký progres by si představoval, Kudlička neupřesnil. "Uvidí se, ale tohle mě neuspokojuje. Pro někoho je samozřejmě úspěch se dostat na mistrovství světa, ale dneska to nešlo," řekl.

Ani zklamaný dnes nebyl. "To můžete být, když uděláte tři krásné skoky a třeba to blbě shodíte. Ale můj problém byl, že ty tři skoky byl boj o život, to se pak nedá," dodal.