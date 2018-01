San Francisco - Společnost Twitter odmítla výzvy, aby odstranila kontroverzní účty či komentáře světových politických vůdců. Reagovala tak na kritiky některých uživatelů, podle nichž tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa ohrožují světovou bezpečnost.

"Zablokovat některému ze světových vůdců přístup na twitter či odstranit jeho kontroverzní příspěvky by znamenalo skrývat důležité informace, které by lidé měli mít možnost vidět a o kterých by měli mít šanci diskutovat," napsala firma Twitter v pátek na svém blogu.

Debata se točí především kolem šéfa Bílého domu Trumpa, který používá twitter jako hlavní nástroj komunikace. Jeho kritici poukazují na to, že ve svých příspěvcích často útočí na své politické soupeře a na novináře či vyhrožuje jiným státům. Sdílel také například protiislámská videa místopředsedkyně britského krajně pravicového uskupení Britain First (Británie na prvním místě).

Diskuzi o aktivitě amerického prezidenta na twitteru oživil jeho příspěvek z tohoto týdne, v němž Trump varoval severokorejského diktátora Kim Čong-una, že má k dispozici "větší a mocnější" odpalovací tlačítko k jaderným zbraním než Kim. Šéf Bílého domu to napsal poté, co Kim Čong-un v novoročním projevu pohrozil USA, že celé jejich území je v dostřelu severokorejských jaderných zbraní.

Podle odpůrců tímto prohlášením Trump porušil zákaz společnosti Twitter vyhrožovat v příspěvcích násilím. Někteří uživatelé přišli ve středu protestovat před sídlo firmy v San Francisku.

"Kdybych napsal jen polovinu takových tweetů, jako napsal Trump od svého nástupu do úřadu, byl by mi trvale zakázán přístup do této sociální sítě," napsal jeden z diskutérů na twitteru.

Společnost Twitter zdůraznila, že "se maximálně snaží být nestranná". Při posuzování tweetů světových vůdců ale bere v úvahu také politický kontext.