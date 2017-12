Praha - Tvůrci nové české komedie Špindl se pokusí navázat na divácky úspěšné snímky se zimní tematikou, kterými v minulosti byly například Snowborďáci nebo klasické "horské komedie" S tebou mě baví svět, Krakonoš a lyžníci a Sněženky a machři. Hlavní hrdinky snímku režiséra Milana Cieslara, sestry Katka, Magda a Eliška, v něm nehledají jen sportovní vyžití, ale také nové partnery. Do kin bude lehce eroticky zabarvený snímek uveden 21. prosince.

"Scénář jsem četl s určitou obezřetností, protože samozřejmě vstoupit do těch horských komedií není vůbec jednoduché. Ale pak mě to velice zaujalo. Já jsem se komediím moc věnovat nechtěl, je to taková hra osudu a života, ale pak mi přišlo jako určitá výzva udělat to tak, aby to lidem přineslo určitou zábavu a možná i v náznaku řeklo, jak dnes žijí třicátníci," řekl ČTK režisér Cieslar, tvůrce komedií Láska je láska nebo Život je život.

Vedle komedií natočil Cieslar i společensky závažné snímky jako Der Lebensborn - Pramen života nebo Krev zmizelého. "Žánr komedie je strašně těžký, myslím si, že u nás není až zase tolik komediálních herců. S výběrem do Špindlu jsem strašně spokojený. Kolektiv se doplňoval a sami mi při natáčení nabízeli nějaké nápady," podotkl Cieslar k obsazení filmu, v němž se dále objeví Anna Polívková, Kateřina Klausová, Anita Krausová, David Gránský, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Alice Bendová nebo Jakub Kohák.

"Už jsem hrál ve filmech mnoho rolí, ale pokud nějaká z nich má opravdovou hloubku a skutečně se mi zaryla pod kůži, tak je to bezesporu role ve filmu Špindl. Věřím, že to dokáže ocenit i filmová akademie, protože Český lev by se mi na poličku do obýváku docela hodil," prohlásil s nadsázkou Kohák.

Podle režiséra Cieslara komedie "není vhodná pozornosti" akademiků rozhodujících o nominacích na Českého lva. "Spíše jsme chtěli zaplnit určitou distribuční díru. Ukázalo se, že lidé o svátcích rádi chodí do kina, tak jsme si řekli, proč to nezkusit na Vánoce," uvedl.

S premiérou těsně 21. prosince bude Špindl jedním z filmů, který uzavře tuzemskou filmovou sezónu letošního roku. Hned na začátku příštího roku 4. ledna do kin vstoupí nová pohádka Zdeňka Trošky Čertoviny, která je od 12. prosince představována na sérii předpremiérových uvedení po celé ČR.