Praha - Společnost Wargaming, vyrábějící online počítačové hry jako je World of Tanks a další hry ze světa válečných lodí a letadel, otevřela v pražské Sokolovské ulici pobočku. Do konce letošního roku v ní chce zaměstnávat 140 lidí, do konce roku 2019 by se mohl počet zaměstnanců rozrůst na dvojnásobek. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci společnosti, která vznikla v Bělorusku a nyní sídlí na Kypru.

Nové zaměstnance chce společnost, která světově poskytuje práci více než 4000 lidem ve 20 vývojových a vydavatelských kancelářích, hledat zejména na českém trhu. Část z nich přesídlí i ze zahraničí. Evropa je podle společnosti druhým největším trhem pro její hry.

Přímá investice společnosti do pražské pobočky byla 30 milionů korun. Zaměstnanci pobočky by se měli soustředit na analýzu údajů, které generuje více než 180 milionů hráčů počítačových her, a pracovat na zlepšení pro uživatele. Například budou analyzovat, jaké strategie používají hráči v jednotlivých mapách a na základě nich se budou snažit navrhovat zlepšení.

World of Tanks je online počítačová hra, kterou si lidé stáhnou na internetu a následně hrají zdarma. Můžou si připlatit za různá vylepšení.

Zakladatel hry Viktor Kisyi řekl, že přesně neví, kolik hráčů je v ČR a kolik si jich připlácí. Podle něj na tom ale nezáleží. "Nejdůležitější je mít zdravou komunitu, 75 procent hráčů nebude nikdy platit," řekl na dotaz ČTK. Podle něj hrají děti od šesti let až po šedesátníky - prakticky všechny skupiny obyvatel, od učitelů na školách po ministry.