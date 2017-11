Ostrava - Na desátý pokus se to povedlo. Jihlavští hokejisté svůj jubilejní zápas na venkovním hřišti přetavili v první plnohodnotné vítězství, které 56 sekund před koncem zajistil jejich nejzkušenější hráč Tomáš Čachotský. Nováček soutěže ve Vítkovicích vyhrál 4:3.

"Z naší strany to nebyl nejlepší zápas, možná se to dá přisoudit pauze, motory nám zase naskakovaly pomaleji. Určitě větší spokojenost je se třemi body než s předváděnou hrou, ale jsme hrozně rádi, že se to konečně povedlo. Pro hlavu to je samozřejmě strašně důležité," řekl jihlavský obránce Jakub Suchánek.

Jihlava dokázala venku vyhrát už podruhé. Ale zatímco ve Zlíně to bylo "jen" za dva body, v Ostravě jí na to stačilo řádných šedesát minut. Proti Vítkovicím prokázala i velkou psychickou odolnost, když třikrát dokázala dotáhnout náskok soupeře.

"Je to samozřejmě velmi důležité na hlavu a psychiku. Tým má obrovskou sílu, tímhle to jenom dokazujeme. I když nehrajeme hokej podle představ, tak na krev a vůli dokážeme zápasy zvrátit v náš prospěch. Není to poprvé," řekl Suchánek, který si vítězstvím nadělil malý dárek ke čtvrtečním třiadvacátým narozeninám.

Za stavu 3:3 se Suchánek těsně před rozhodující gólovou akcí dostal do šarvátky s domácím Romanem Szturcem, který pak zůstal ležet na ledě, mezitím co Jihlava vstřelila vítěznou branku. "Bylo to takové kočkování. Ani jeden z toho souboje neodešel nic dlužný, žádné velké drama," řekl Suchánek.

Přiznal, že Vítkovice měly opticky více ze hry. "Vítkovice měly optický tlak, asi více střel. Ale oboustanně ten hokej nebyl bůhvíjaký. Myslím, že třetí třetinu jsme tomu naší větší bojovností a aktivitou šli naproti. Tvrdou prací jsme přetavili v góly," řekl Suchánek.