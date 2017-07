Praha - Fotbalová Slavia stejně jako Sparta získala v uplynulých dnech několik zahraničních hvězd a předseda představenstva Jaroslav Tvrdík se domnívá, že to atmosféru a vztahy v kabině nepoznamená. Naopak je přesvědčen, že příchod zvučných jmen pomůže celé lize. Těší se na souboje s letenským rivalem a doufá v obhajobu titulu. V pohárech pak dal týmu za cíl vybojovat aspoň skupinu Evropské ligy.

Slavia dnes oznámila příchod hvězdných záložníků Dannyho, Halila Altintopa a Ruslana Rotaně. "Pro hráče je důležité, že máme silného vlastníka, že je klub stabilizovaný, přispěla k tomu investice do stadionu, hraje o se postup do Ligy mistrů. To byly faktory, které způsobily, že se podařilo ty hráče přivést," řekl novinářům Tvrdík.

"Otázku, jestli to nepoznamená kabinu, dostáváme každé přestupní období. Už čtvrté, co jsem v klubu. Vždy jsme přivedli větší počet hráčů a vždy to vyvolalo obavu. A na konci po dvou letech byl titul," uvedl Tvrdík. "Když se podíváte, co se děje na Spartě, jde skoro stejnou cestou. Vždyť za chvilku bude mít novou skoro celou základní jedenáctku. My jsme přesvědčeni, že ta naše strategie je správná," dodal Tvrdík.

Sparta po angažování italského kouče Andrey Stramaccioniho přestavuje kádr. "Zaregistroval jsem, že pan generální ředitel Sparty Kotalík popřel zprávy, že by Sparta výrazně zvýšila rozpočet, ale také jsem měl tu čest sedět u schůzky pana spolumajitele Sparty Patrika Tkáče s naším prezidentem CEFC a Patrik mu ze srandy řekl, že mu dluží dost peněz. Náš pan prezident na něj nevěřícně koukal a Patrik mu řekl, že museli výrazně přidat do rozpočtu Sparty v závislosti na výsledcích Slavie," řekl s úsměvem Tvrdík.

"Částku bych nespecifikoval, ale je evidentní, že Sparta si znovu razantně chce říct o to, aby se dostala do souboje o první místo," dodal Tvrdík.

Sparťanské posilování vítá. "My tyhle těžké zápasy potřebujeme. Možná mi to nebudete věřit, ale místy jsem v minulé sezoně trpěl, když jsem viděl, jak se jim v některých situacích nedařilo. Jsem srdcem fanoušek Slavie, ale Sparta je sportovní soupeř, ne nenáviděný nepřítel. Jsem rád, že posilují, a strašně se těším na naše souboje. Zvedne to podle mě celou ligu, je to dobře pro televize, média, sponzory," uvedl.

"Ve srandě jsem říkal (trenérovi) Jardovi Šilhavému, ať brnkne protějškům na Spartě, ať odehrajeme derby šestnáct na šestnáct. Proč ne, vždyť pravidla se pořád mění," žertoval bývalý ministr obrany.

Věří, že Slavia v těžké konkurenci obhájí titul. "Pro nás to bude výzva a věřím, že posily, které jsme udělali, zase povedou k tomu, že je porazíme. Nemůžeme mít jiný cíl, než je obhajoba titulu," prohlásil. "V pohárech je náš minimalistický cíl dostat se do základní skupiny Evropské ligy, ale nevzdáváme se snu, kterým je účast ve skupině Ligy mistrů. Podařilo se to jiným českým klubům, může se to podařit i nám," dodal.

Připustil, že posilování ještě nemusí končit. "V současnosti platí, že když sečtu naše přestupy, dosáhly naše příjmy asi 250 milionů korun. I tento signál ukazuje, že má klub zdravou ekonomiku. Majitelé nám dali svolení k tomu, abychom tyto peníze znovu reinvestovali. A zatím jsme částku ještě ani nevyčerpali," dodal Tvrdík.