Praha - Fotbalová Slavia vstupuje do jarní části sezony s přáním vybojovat vítěznou trofej v lize nebo v domácím poháru. V nejvyšší soutěži jsou červenobílí na druhém místě tabulky a za favority v boji o prvenství považují vedoucí Plzeň a třetí Spartu. Pokud by získali titul, považovalo by to vedení klubu za velké překvapení.

"Řada expertů připomínala, že i přes naše investice do kádru mají Sparta a Plzeň silnější a zkušenější týmy v boji o titul. Budují zázemí dlouho, my jsme ve Slavii rok a půl. Navíc Plzeň má náskok. Slavia nevstupuje do jara jako favorit. Dokonce i předseda FAČR (Miroslav) Pelta říkal, že vyhraje Plzeň, tak se zdá, že je hotovo," řekl s nadsázkou na tiskové konferenci předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, který je zástupcem čínského vlastníka Slavie CEFC.

"Můžeme jen překvapit. Sportovní cíle, které jsme si dali, být do třetího místa v lize a finále poháru, se nám myslím podaří splnit. Trenér ani hráči nejsou pod tlakem. Kdyby se nám podařilo vyhrát, bylo by to mimořádně překvapení, ale i ta se v životě stávají," doplnil Tvrdík.

Slavia ztrácí na vedoucí Plzeň jediný bod, Viktoria má ale k dobru jeden zápas. "Před sezonou, při změně trenéra i na konci loňského roku jsme říkali, že chceme získat trofej, ať už to bude v lize nebo pohár. Moje přání je, abychom o titul bojovali co nejdéle, nejlépe do posledního kola a úspěšně pro Slavii," doplnil generální ředitel Slavie Martin Krob.

Pražané během zimní přestávky přivedli šest posil - brankáře Přemysla Kováře, obránce Michaela Lüftnera a Pera-Egila Floa, záložníky Jana Sýkoru s Markem Alvirem a útočníka Stanislava Tecla. Naopak odešli brankář Martin Berkovec, obránci Tomáš Jablonský s Janem Mikulou, záložníci Gino van Kessel s Jaroslavem Mihalíkem a útočník Lukáš Železník.

"Příchody a odchody jsou absolutně vyvážené. I v souvislosti s tím, že v létě nás opustí Antonín Barák, jsou příchody v zimním období z hlediska koncepce a filozofie jednoznačně správné. Trenér by měl v průběhu jara mnohem víc rotovat sestavou než na podzim, kdy jsme někdy neměli alternativu, jakou bychom si přáli. Šíře kádru odpovídá ambicím. Chceme posilovat, ne rozšiřovat a věřím, že se nám to podařilo," podotkl Krob.

"Změny v kádru měly hlavu a patu, naše kroky vedou kupředu, zkvalitňujeme. Chceme být silní doma v lize i v Evropě," doplnil trenér Jaroslav Šilhavý, od jehož příchodu v průběhu podzimu mužstvo neprohrálo soutěžní zápas.

Slavia zakončila zimní přípravu s bilancí pěti výher, dvou remíz a jedné porážky. Do ligového jara vstoupí v sobotu domácím duelem s Jihlavou. "Věřím, že jsme dobře připraveni a zvládneme to," dodal Šilhavý.