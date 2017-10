Praha - Šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka naštvalo, jak místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr kritizoval trenéra národního týmu Karla Jarolíma. Označil to za nedůstojné a pohrozil, že v takové atmosféře nebude Slavia pro potřeby reprezentace uvolňovat své hráče.

"Jestli FAČR nezajistí důstojnost reprezentace ČR, nebudeme tam hráče posílat. Tohle si ČR, Karel Jarolím ani hráči nezaslouží. Je toho dost," napsal Tvrdík na svém oficiálním twitteru.

Výkonný výbor FAČR na úterním zasedání ponechal Jarolíma ve funkci, Berbr ho však následně na tiskové konferenci tvrdě kritizoval. Navíc ho obvinil z toho, že je pod vlivem hráčských agentů a naznačil, že jediný důvod, proč Jarolím pokračuje, je smlouva, která se dá nyní obtížně vypovědět.

"Nestačí sportovní neúspěch, ostuda ještě musí pokračovat. Nechutné. Jestli má jít Jarolím, ať se vedení FAČR přidá. Škoda, že Roman Berbr takhle brutálně neudělá i celkovou analýzu problémů FAČR. Mělo by se všem včetně Karla Jarolíma měřit stejným metrem," reagoval Tvrdík.

Připomněl, že kromě neúspěchu národního týmu v kvalifikaci o mistrovství světa se nedaří ani mládežnickým výběrům. Jednadvacítka prohrála 1:5 v Chorvatsku, dvacítka 0:4 v Anglii. "Za to může kdo? Jarolím? Ostuda všude, kam se člověk podívá. Chce to celé nové, kredibilní vedení. Chci slyšet, co uděláme s celým českým fotbalem. Diskuzi expertů. Vizi budoucnosti. Odmítám hru na závist k platu trenéra," dodal Tvrdík.

FAČR se distancoval od toho, že by zveřejnil výši Jarolímova platu. Ve středu server Seznam Zprávy ve své reportáži uvedl, že podle dokumentů, které má k dispozici, je trenérův plat 641.300 korun měsíčně.

"Fotbalovou asociaci celá situace značně znepokojuje. V tomto duchu tak chce jasně deklarovat, že z její strany rozhodně nedošlo k žádnému systémovému úniku citlivých údajů. Zveřejnění platů reprezentačních trenérů je čistě individuální novinářskou aktivitou, jejímž výsledkem jsou navíc nepřesné údaje o výši výplatních částek," uvedl FAČR v prohlášení.

"Co se týká postoje vedení Slavie k případné ne/účasti jejich hráčů v reprezentačním týmu, cítíme potřebu upozornit na to, že účast hráče na utkání reprezentace je na vůli klubu nezávislé. Respektovat účast hráče na reprezentačním srazu je povinností klubu, nikoli jeho právem. V opačném případě by se klub dopustil porušení řady ustanovení vnitrostátních, jakož i mezinárodních předpisů a vystavil se tak případným sankcím," dodala FAČR.

Pokud by Slavia neuvolnila hráče pro potřeby reprezentace, jednalo by se o porušení soutěžního řádu a hrozily by jí sankce. Hráči by navíc nesměli nastoupit ještě pět dní po konci reprezentační akce, na kterou byli povoláni. V řádu mimo jiné stojí, že "pokud členský klub odmítne uvolnit hráče, Komise FIFA pro status hráčů bude vyžadovat po FAČR, aby veškerá utkání, kterých se tento hráč účastnil v období, na které byl povolán, kontumovala ve prospěch soupeře".

Šéf Slavie už delší dobu bojuje proti Berbrovi, který se po květnové aféře a odchodu Miroslava Pelty z pozice předsedy stal hlavní postavou Fotbalové asociace. Už před červnovou valnou hromadou FAČR požadoval Tvrdík, aby Berbr zmizel z vedení asociace. Volby však skončily patem a nové se uskuteční v prosinci.