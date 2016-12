Praha - Před sezonou vyhlásilo vedení fotbalové Slavie jako cíl skončit v lize do třetího místa, po nečekaně dobrém podzimu se ale Pražané podle předsedy představenstva a zástupce čínského vlastníka klubu společnost CEFC Jaroslava Tvrdíka chtějí na jaře porvat o svůj první titul od sezony 2008/09. Červenobílí ztrácejí z druhé příčky v tabulce jen bod na vedoucí Plzeň, byť Viktoria má jeden zápas k dobru.

"Před sezonou jsme si dali za cíl být ve finále domácího poháru a být do třetího místa v lize. Takže jsme spokojeni. Včera jsem měl jednání s majitelem firmy CEFC a také vyjádřil spokojenost. Cíle se daří plnit, nechceme na nich nic měnit, ale nechceme být také alibisté," řekl Tvrdík na tiskové konferenci.

"Je zcela jednoznačné, že naše současná pozice nás vede k tomu bojovat o titul. Jakkoliv to nebyl cíl pro tuto sezonu, tak se o to chceme pokusit. To, že jsme tomu (titulu) takhle blízko, je náš splněný sen," dodal bývalý ministr obrany.

Vedení klubu se zřejmě podaří udržet drtivou většinu opor. "Jsem velice rád, že Milan Škoda či další klíčoví hráči nepreferují odchod do jiných klubů. I když by třeba atmosféra té příjemné podzimní série vybízela k tomu odejít na vrcholu. Pro hráče je dobrou ambicí pro jaro bojovat se Slavií o titul," uvedl Tvrdík.

"Nejsme v situaci, že přemýšlíme o prodejích, naopak stále chceme tým posilovat. Kdy jindy bojovat o titul než teď? Neprat se na jaře o titul už bych považoval za zklamání," řekl Tvrdík.

Pražané od trenérské změny a příchodu kouče Jaroslava Šilhavého ve dvanácti kolech ani jednou neprohráli a zřejmě nejlépe jim vyšlo derby na Spartě, kde po nečekaně dominantním výkonu po letech zvítězili 2:0. Vedení věří, že tým je dostatečně psychicky silný na vyhrocený boj o titul.

"Samozřejmě zkušenosti jsou věc nepřenositelná, jsou jedna věc, ale stejně důležitá je kvalita. A ta tu je. Věříme, že kouč hráče po mentální stránce dobře přes zimu připraví. Pod jeho vedením jsme absolvovali několik těžkých zápasů a neměl jsem pocit, že bychom po mentální stránce propadali. Právě naopak," uvedl generální ředitel Slavie Martin Krob.

Také záložník Antonín Barák nepochybuje, že slávisté mají na to získat titul. "Věřím nám, vím, jakou máme partu. Tým táhne za jeden provaz, dokážeme se podpořit a podržet, což jsme třeba na rozdíl od Sparty ukázali. To může být faktor, který může na jaře rozhodovat," mínil reprezentační středopolař.

V zimě slávisty čekají dvě soustředění - v Číně a ve Španělsku. "Klub odlétá po novém roce na ostrov Chaj-nan na pozvání tamního guvernéra. Společnost CEFC je na Chaj-nanu největším čínským investorem. Primárním úkolem této části je hlavně kondiční příprava, ale klub si také v rámci ní zahraje s dvěma kluby nejvyšší čínské soutěže," řekl Tvrdík.

Program zimní přípravy fotbalistů Slavie Praha:

2. ledna: zahájení přípravy,

3. ledna: kondiční testy,

4. - 17. ledna: soustředění v čínském Chaj-kchou (v plánu dva zápasy),

21. ledna: Slavia - Vlašim (11:00), Slavia - Žižkov (14:00),

26. ledna: Slavia - Příbram (11:30), Slavia - Ružomberok (14:30)

29. ledna - 9. února: soustředění ve španělské Marbelle.