Praha - Tuzemští dopravci plánují během letních prázdnin posilovat své spoje pro turisty. České dráhy (ČD) vypraví řadu historických vlaků, soukromí dopravci zase posílí své linky do turistických destinací. ČTK to řekli zástupci největších dopravců v zemi.

Historické a nostalgické vlaky, které letos ČD vypraví, vyrazí během léta do několika krajů České republiky. Během prázdnin vyjedou například výletní vlaky "Králický Sněžník" ve východních Čechách, výletní vlaky do Lednice na jižní Moravě či zvláštní vlaky na Posázavském pacifiku. V jižních Čechách vyjede na železnici například historický motorový vůz "Elinka" z roku 1903 nebo historická elektrická lokomotiva "Bobinka" z 50. let s dobovými vozy.

České dráhy stejně jako v minulých letech budou i letos také vypravovat zvláštní posilové vlaky na některé letní hudební festivaly, například Rock for People u Hradce Kralové, Colours of Ostrava, festivaly ve Vizovicích a další.

Další turistickou novinku ČD spustily už v závěru června, kdy začaly společně s polským dopravcem PKP Intercity nabízet spojení z Bohumína do baltských letovisek v Polsku, včetně turisty vyhledávaného poloostrova Hel.

Během léta dráhy nabízejí cestujícím tzv. Jízdenku na léto. Jízdenka umožňuje cestování vlaky ČD po celé České republice, bez omezení kilometrů nebo míst. Novinkou pro letošní rok je rozšíření nabídky jízdenek také pro děti do 15 let za sníženou cenu.

Zvýhodnění jízdného tentokrát pro studenty během léta nabízí RegioJet, který umožní studentům uplatnit žákovskou slevu ve svých vlacích ve stejném rozsahu jako v průběhu školního roku. To znamená, že studenti a žáci mohou se slevou cestovat i v průběhu prázdnin po trase, po které během školního roku dojíždějí mezi školou a bydlištěm.

RegioJet během léta dostane první čtyři nové vozy Astra z celkových 16, které společnost koupila z Rumunska. Podle mluvčího Aleše Ondrůje s nimi bude dopravce během letních prázdnin průběžně posilovat své spoje především na trase Praha - Brno - Vídeň, kde jsou podle něj aktuálně nasazované šestivozové soupravy kvůli vysoké poptávce cestujících na hranici své kapacity. Posilovat se ale chystá také spoje na Ostravsko a Slovensko.

V autobusové dopravě letos RegioJet zvýšil provoz letní linky z Prahy do chorvatského Splitu, která oproti loňskému roku jezdí dvakrát týdně. Dopravce zároveň během hlavní sezony na tyto spoje nasazuje dva autobusy.

Novinkou v jízdním řádu žlutých autobusů je od začátku července linka z Vídně do Krakova. Od poloviny července pak RegioJet posílí celkem o čtyři spoje (na celkem 20 dohromady v obou směrech denně) autobusovou linku Praha - Drážďany - Berlín a zpět.

Leo Express během prázdnin navýší svůj provoz o nový spoj mezi Prahou a Krakovem. Černozlaté vlaky budou na trati jezdit dvakrát týdne od 20. července. Během léta dopravce plánuje také zdvojnásobit svou přepravní kapacitu u autobusových linek. Od začátku července navíc společnost prodloužila svou linku z Prahy přes Košice až do ukrajinského Rachova. Už v závěru června dopravce spustil linku do Mnichova a prodloužil spoje z Prahy přes Český Krumlov do Salzburku.

Rozšiřovat svůj jízdní řád o nová spojení plánuje během léta také FlixBus. Podle mluvčí Martiny Čmielové bude chtít dopravce nabídnou více spojení v západních Čechách nebo mezi Libercem a Prahou.

Během prázdnin čeká cestující i řada výluk. České dráhy již v některých krajích oznámily omezení některých linek kvůli opravám na železnici. Autobusovou dopravu zase mohou zkomplikovat práce na dálnicích, včetně D1.