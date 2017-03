Praha - V porovnání s rokem 2015 tuzemský knižní trh loni zaznamenal zhruba pětiprocentní nárůst. Větší nárůst vykázal prodej audioknih a e-knih. Nenaplnily se obavy z toho, že jejich prodej povede k menšímu zájmu o tištěné knihy. Vyplývá to ze Zprávy o českém knižním trhu 2015/2016 Svazů českých knihkupců a nakladatelů (SČKN).

"Trh je poměrně stabilní a mírně roste. Je to dáno také ekonomickou situací a větší ochotou lidí nakupovat," řekl ČTK Pravomil Novák, ředitel nakladatelství Vyšehrad a místopředseda SČKN.

Oficiální údaje o aktuálním objemu českého knižního trhu nejsou k dispozici, neboť Český statistický úřad prodeje knih jako samostatnou kategorii nezjišťuje a neexistuje ani jiná jejich systematická evidence. V posledních letech zaniklo v Česku podle SČKN přibližně 170 malých knihkupectví. Největší problém pro ně představují slevy nabízené prodejci knih na internetu. U dražších knížek se často stává, že si je zájemci ke knihkupci přijdou prohlédnout, zeptají se na slevu a pak si ji objednají v e-shopu.

Asociace vydavatelů audioknih (AVA) v každoroční zprávě o audioknižním trhu uvádí, že za rok 2016 trh audioknih a mluveného slova vykázal meziroční nárůst téměř 22 procent. Zájemci o audioknihy si roce 2016 mohli vybírat ze 172 nových titulů, což je nárůst oproti roku 2015 o téměř 60 titulů. Mezi nejprodávanějšími tituly se zařadily například Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize v podání Jaroslava Duška, soubor všech patnácti her Divádla Járy Cimrmana, deník P. S. Aňi Geislerové namluvený samotnou autorkou nebo Husitská epopej Vlastimila Vondrušky v podání Jana Hyhlíka.

AVA je také vyhlašovatelem ankety Audiokniha roku, která se letos opět uskuteční během knižního veletrhu Svět knihy Praha. Koná se každoročně v květnu od roku 1995. Doprovodný literární festival nabízí celou řadu programů - odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů či oceňování edičních a tvůrčích počinů.

Další z akcí na podporu prodeje knih a čtenosti je Velký knižní čtvrtek, který 16. března na trh uvede 15 novinek. "Je to velká marketinková akce, která je naplánovaná na měsíce, kdy jsou nižší prodeje. Rozhodně tu aktivitu vítám, do propagace se tak vloží více prostředků, než by mohlo věnovat sám nakladatel," uvedl ředitel nakladatelství Vyšehrad Novák.

Uplynulých deset sezón Velkého knižního čtvrtku nabídlo podle obchodního ředitele pořádající společnosti Kosmas Ctirada Fuchse 130 titulů. "Více než milion kusů prodaných knih nám potvrdilo, že vybíráme a nabízíme atraktivní tituly. Kolekci letošních novinek jsme se jako vždy snažili sestavit s ohledem na kvalitu i na rozmanitost žánrů, od světových románů, přes literaturu faktu až po knihu pro mládež,“ podotknul Fuchs.

Knižní trh podporuje i prestižní soutěž Magnesia Litera. Její pořadatelé letos dostali rekordních 352 knih ze 134 nakladatelství či od lidí. Vítězové 16. ročníku budou vyhlášeni na Nové scéně Národního divadla 4. dubna. Ocenění má šanci získat 27 knih a šest blogů. Ceny Magnesia Litera chtějí popularizovat kvalitní literaturu a pomáhat jí na cestě ke čtenářům. Daří se jim to a po vyhlášení výsledků se většinou prodeje oceněných knih výrazně zvýší.

Zpráva o českém knižním trhu uvádí, že v roce 2015, stejně jako roku 2016, byla u knih v ČR uplatňována DPH deset procent. Podle dostupných údajů vydalo v roce 2015 alespoň jednu publikaci 2587 různých subjektů, nejvíce od roku 2010. V Česku působí asi 550 'kamenných' knihkupectví se všeobecnou nabídkou, z toho 183 v rámci největších řetězců.