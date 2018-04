Praha - Česká kina uvedou 12. dubna jednorázovou projekci koncertního filmu Distant Sky - Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen. Snímek režiséra Davida Barnarda vznikl během vystoupení Cavea v kodaňské Royal Arena během jedné ze zastávek loňského turné kapely The Bad Seeds. Na sérii koncertů, z nichž se jeden uskutečnil 26. října v Praze, zazněly písně z aktuálního alba Skeleton Tree i hity ze staršího repertoáru australského hudebníka.

Film Distant Sky uvede vedle kin po celém světě 15 vybraných českých a slovenských kin od Prahy přes České Budějovice a Hradec Králové až po Košice. Jejich seznam je na www.aerofilms.cz.

Koncert v Kodani se uskutečnil loni 20. října v rámci světové šňůry k předloňskému albu Skeleton Tree. Cavea doprovázela sestava ve složení Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, George Vjestica a Larry Mullins. Jako host se představila dánská sopranistka Else Torpová v titulní skladbě Distant Sky. Její hlas je i ve studiové verzi této skladby.

Celé Caveovo turné se setkalo s příznivou kritikou. Britský list The Independent psal o koncertu jako o mistrovském díle, vystoupení v londýnské O2 areně hodnotil jako "napjaté a bouřlivé, i něžné a katarzní". The Telegraph psal o "mimořádné odpovědi na nepředstavitelné". Narážel tím na okolnosti, za jakých deska Skeleton Tree vznikala - natáčela se v době, kdy tragicky zahynul Caveův patnáctiletý syn Arthur.

Cave nechtěl loňskou šňůru pojmout jako davovou terapii. K tragédii se především skrze hudbu a své texty vyjádřil pouze v dokumentu One More Time With Feeling z roku 2016, který v šedesáti tuzemských kinech shlédlo na 6000 diváků. Své pocity z úmrtí syna připodobnil k černé díře. "Je to neviditelná věc, která má obrovský objem," popsal.

Šedesátiletý Cave známý vedle hudební kariéry jako spisovatel se proslavil i ve světě filmu. Už v roce 1988 napsal společně s Hugem Racem scénář k vězeňskému snímku Ghosts...Of The Civil Dead a objevil se v jedné z vedlejších rolí. Rok předtím si zahrál sám sebe v oceňovaném filmu Nebe nad Berlínem režiséra Wima Wenderse. V roce 2005 měl premiéru western The Proposition, ke kterému Cave napsal hudbu a scénář a sám ho režíroval. Vedle dalších filmových rolí, televizních pořadů a klipů se Cave podílel na množství dokumentů. Například před čtyřmi lety to byl snímek Nick Cave: 20.000 dní na Zemi, který byl uveden také na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.