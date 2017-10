Brusel - Státy Evropské unie zajistí, že severoafrická část unijního svěřenského fondu pro Afriku bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky. Po první části dnešního summitu EU v Bruselu to řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. Evropská komise bude podle něj ze své strany zodpovídat za to, že peníze půjdou na snížení migračních tlaků.

Unijní státy se dnes podle Tuska shodly také na silnější podpoře Itálie, která na řešení migrační vlny pracuje s libyjskými úřady. "Máme skutečnou šanci uzavřít cestu přes centrální Středomoří," poznamenal Tusk. Konkrétní výsledky dnešního rozhodnutí by podle něj měly být viditelné v příštích týdnech.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker Tuska doplnil připomínkou, že ve svěřeneckém fondu pro Afriku by mělo být 3,1 miliardy eur (skoro 84 miliard Kč). "Členské státy zatím upsaly 175 milionů (asi 4,7 miliardy Kč), to zjevně nestačí," poznamenal. Pokud je podle něj cílem daleko vyšší angažmá EU především v severní Africe, je třeba potřebné prostředky výrazně navýšit.

Svěřenecký fond pro Afriku byl ustaven v roce 2015 na setkání EU a zemí Afriky ve Vallettě na Maltě. Financovány z něj mají být kroky k řešení kořenů nestability ve třech oblastech kontinentu. Kromě severní Afriky, o níž nyní summit jednal, také v subsaharské oblasti a v oblasti označované jako Africký roh.

Summit EU má v prosinci řešit reformu unijního azylového systému

Prosincový summit Evropské unie se bude zabývat reformou unijního azylového systému. Novinářům to po první části dnešního summitu EU v Bruselu řekl předseda schůzky Tusk. Země o věci neúspěšně diskutují už déle než rok, podle Tuska bude nyní cílem nalézt shodu v této otázce v první polovině příštího roku.

Za bulharského předsednictví EU se tak státy pokusí překonat nynější zásadní rozdíly především v pohledu na trvalý mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl. Ten Evropská komise do reformy zapracovala jako poslední možnost pro případ, že by některý členský stát musel čelit náhlému přívalu velkého počtu migrantů. Česko a další státy ze středu a východu Evropy podobné řešení dlouhodobě odmítají.

Evropská komise reformu takzvaného dublinského systému, který upravuje azylová řízení v EU, nabídla v květnu 2016. Migrační krize v roce 2015 totiž ukázala, že stávající pravidla nevyhovují.

Český premiér Bohuslav Sobotka před novináři zdůraznil, že cílem je nyní hledat "konsensuální řešení" v rámci Evropské rady (summitu EU) a on tuto zmínku vítá. To podle něj dává zemím visegrádské skupiny šanci nepřipustit právě vznik trvalého přerozdělovacího kvótového mechanismu.

Nikdo z účastníků dnešní diskuse podle Sobotky nekladl důraz na otázku kvót, která v roce 2015 výrazným způsobem rozdělila unijní země. "Nezaznělo žádné vystoupení, které by nějakým způsobem kritizovalo země V4 v oblasti kvót, nebo které by kvóty kladlo jako klíčovou část reformy azylové politiky," uvedl český premiér. Důraz byl spíše kladen na řešení situace v zemích původu a tranzitu.

Kvůli neochotě ČR, Maďarska a Polska přebírat žadatele o azyl v už skončeném jednorázovém přerozdělovacím mechanismu by mohla Evropská komise tuto trojici zemí poslat k unijnímu soudu.

"V tuto chvíli se předpokládá, že během příštích sedmi až osmi měsíců by se Evropa měla věnovat změnám v azylové politice," poznamenal Sobotka. Migrace byla podle něj dnes nejdůležitějším bodem unijní schůzky.

Sobotka: EU musí v debatách o brexitu hájit zájmy evropské strany

Evropská unie musí ve vyjednáváních o brexitu hájit evropské zájmy stejně, jako britská strana hájí zájmy své, řekl při příchodu na dnešní summit EU v Bruselu premiér Sobotka. Praha má podle něj plnou důvěru ve vyjednávací tým EU vedený Michelem Barnierem.

Britská premiérka Theresa Mayová, která má dnes u večeře své kolegy z ostatních zemí unie seznámit s britským pohledem na vývoj jednání, novinářům řekla, že pro nadcházející týdny jednání je třeba připravit ambiciózní plán rozhovorů, například při dohodě o právech občanů unie v Británii po brexitu.

O brexitu dnes večer promluví především ona. Diskuse ostatních státníků se čeká až v pátek před polednem, té už Mayová přítomna nebude.

"Před několika týdny ve Florencii jsem oznámila velmi odvážnou agendu a vizi pro naše budoucí partnerství. V jejím jádru je spolupráce v klíčových oblastech a společné řešení výzev, které přijdou," poznamenala dnes Mayová.

Video: Podle Sobotky musí EU v debatách o brexitu hájit zájmy evropské strany 19.10.2017, 16:04, autor: hbv, zdroj: EU

Britská strana přes intenzivní diplomacii z posledních dní s velkou pravděpodobností nepřesvědčí unijní politiky, aby už na nynějším summitu dali Barnierovi zelenou k zahájení druhé fáze brexitových rozhovorů. Ty se mají týkat široké oblasti budoucích vzájemných vztahů, od klíčové otázky obchodu až třeba k součinnosti v obraně či bezpečnosti.

K tomu však ostatních 27 zemí EU žádá "dostatečný pokrok" v nynější první fázi rozhovorů o samotné podobě britského odchodu na jaře 2019. A Barnier po pěti jednacích kolech jasně uvedl, že takový pokrok zatím dosažen nebyl, především v klíčové otázce finančního vyrovnání.

To ostatně uvedla i německá kancléřka Angela Merkelová, která při příchodu novinářům řekla, že v jednáních nebyl zatím dosažen pokrok dostatečný na to, aby bylo možné se s Londýnem začít bavit také o budoucnosti. "Je to povzbuzení k další práci, aby se v prosinci podařilo dosáhnout začátku další fáze," dodala ale.

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona podporuje 27 unijních zemí jednotně Barnierův postup.

Český premiér Sobotka podotkl, že EU má zájem na tom, aby do budoucna byly vztahy mezi unií a Brity nastaveny "velmi dobře a úzce". Sobotka ocenil, že rozhovory probíhají věcně a bez dramatických situací a že Barnier při nich zohledňuje i české priority. Sobotka míní, že pokud bude chtít Londýn v budoucnu přístup na společný trh, bude to možná z britské strany znamenat finanční příspěvky.

"Nemyslím, že tady je nějaká dramatická situace, na kterou by si Britové měli stěžovat," řekl o rozhovorech Sobotka.