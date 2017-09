New York - Evropská unie očekává od Organizace spojených národů, že bude energičtější a méně byrokratická. Ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN to dnes v New Yorku prohlásil předseda Evropské rady Donald Tusk. OSN by podle něj měla mít větší ambice, protože je nejlepším prostředkem pro zvládnutí globálních výzev. Světová organizace není nástrojem pro kompromisy, zdůraznil Tusk.

Polský politik podpořil mezinárodní jadernou smlouvu s Íránem, která má pomoci blokovat jaderné ambice Teheránu. Nepřímo tak reagoval na úterní projev prezidenta USA Donalda Trumpa, který dohodu s Íránem kritizuje a hrozí, že od ní USA odstoupí. "EU vyzývá všechny státy k podpoře smlouvy s Íránem, protože znamená bezpečnost pro nás všechny," prohlásil Tusk.

Úvahy o odstoupení od jaderné smlouvy dnes odsoudil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který takový záměr označil za chybu. "Dohodu z roku 2015 musíme zachovat, protože je dobrá," řekl novinářům. Zpochybňování účelnosti smlouvy dnes odsoudil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.